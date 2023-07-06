Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

Threads profil gizleme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde sosyal medya hizmeti üzerinden paylaşılan gönderilerin yalnızca belirli kişiler tarafından görünmesini sağlayan özelliğin nasıl aktif hâle getirileceğini açıkladık.

Meta tarafından sunulan ve kısa sürede çok popüler hâle gelen sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımların herkes tarafından görünmesini istemeyen kullanıcılar için profillerini çok pratik bir şekilde gizleyebiliyor. Peki, Threads'te gizli profil yapma işlemi nasıl yapılır?

Threads Profil Gizleme Adımları

Threads uygulamasını açın.

Profil simgesine basın.

Sağ üst köşedeki yatay iki çizgi simgesine dokunun.

"Gizlilik" kategorisine girin.

"Gizli profil" seçeneğini seçin.

"Tamam" seçeneğine dokunun.

Yalnızca 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarının altına imza atan Threads hizmetinde bazı ayarlar bulunuyor. Bu ayarlar arasında hesap gizleme de bulunuyor. Sosyal medya profilinizi gizli hâle getirmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

İlk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulaması Threads'i açın. Eğer oturum açık değilse Instagram üyeliğiniz ile hesabınıza giriş yapın. Bunu yaptığınızda uygulamanın arayüzüyle karşılaşacaksınız.

Bir sonraki adımda ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunun. Profil sayfasının sağ üst köşesindeki yatay iki çizgi simgesine basın. Bunu yaptığınızda "Bildirimler", "Gizlilik" ve "Hesap" dahil olmak üzere çeşitli kategorilerin yer aldığı ayarlar sayfası görüntülenecek.

Ayarlar sayfasında bulunan "Gizlilik" kategorisine girin. Gizlilik kategorisinde bulunan "Gizli profil" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede yer alan "Tamam" yazısına dokunarak işlemi onaylayın.

İşlemi onayladığınızda profiliniz gizli hâle gelecektir. Gizli profillerde yalnızca takipçiler içeriklerinizi görebilir ve içerikleriniz ile etkileşime geçebilir. Dolayısıyla sizin onaylamadığınız kişiler, hesabınız üzerinden paylaştığınız gönderileri göremez.

Bu rehberde çok kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanan Threads isimli metin tabanlı sosyal medya platformunda hesap nasıl gizlenir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde bulunan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Meta tarafından sunulan sosyal medya platformu Threads'te yer alan Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın. Takip etmek için Tamindir hesabını ziyaret etmeniz ve "Takip Et" butonuna basmanız yeterlidir. Profilde yer alan zil simgesine basarak bildirimleri de açabilirsiniz.