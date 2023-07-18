Threads’te GIF Ekleme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurma ve eğlenme şekillerinin başında GIF’ler geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kullanıma açılan Threads’te de GIF’ler ekleyerek platformu eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Fakat Twitter’a alternatif olarak kullanıma sunulan bu platformda GIF ekleme özelliği yok. Bu nedenle cihazınıza üçüncü taraf uygulama olan Microsoft SwiftKey’i yüklemeniz gerekiyor. Microsoft SwiftKey’i yükledikten sonra aşağıdaki adımları takip ediniz.

Android’den Threads’e GIF Ekleme

Android işletim sistemine sahip cihazlardan Threads’e GIF eklemek için öncelikle SwiftKey uygulamasını indirmeniz gerekiyor. SwiftKey indirildikten sonra Android’de çalışması için takip edilecek adımlar şunlardır:

Öncelikle Android üzerinden SwiftKey uygulaması açılır.

“SwiftKey’i Etkinleştir” seçilir.

Ayarlar ekranında mutlaka “Ekran Klavyesi” görüntülenmelidir.

“Microsoft SwiftKey” açılır.

Eğer ekrana gizlilikle alakalı pop-up bildirimi gelirse “Tamam” butonuna dokunulur.

“SwiftKey’i Seç” butonuna tıklanıldığında giriş yönteminin seçilmesi için ekranda açılır pençelere görüntülenir.

Açılır pencereden “Microsoft SwiftKey” seçilerek aşamalar tamamlanır.

İndirme işleminin ardından şu adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak Threads uygulamasına giriş yapılır.

Uygulama üzerinden yeni gönderi başlatılır ya da bir gönderiye yanıt verilir.

SwiftKey uygulaması açılarak ekranın üst kısmında konumlanan araç çubuğundan GIF’e tıklanır.

Kullanıcı istediği GIF’i arayıp bularak onu kullanabilir. Hatta alt kısımda yer alan duygu/trend/son çubukta kullanılabilir.

Kullanıcı dilediği GIF’e tıklandıktan sonra otomatik olarak gönderisine GIF ekleyebilir.

GIF’i gönderinin yayınlanması için en son adımda “Gönder” butonuna tıklanır.

iPhone’da Threads’e GIF Ekleme

iPhone’larda Threads'e GIF eklemek için de yukarıdaki gibi öncelikle SwiftKey uygulaması indirilmelidir. İndirme işleminin ardından SwiftKey uygulamasının etkinleştirilmesi ve çalıştığından emin olmak için takip edilmesi gereken adımlar şöyledir:

SwiftKey uygulaması açılarak “Başlayın” butonuna tıklanır.

Uygulama üzerinden hesap oluşturmak için oturum açılır. Bu adımı atlamak için “Şimdi Değil” butonuna da tıklayabilirsiniz.

Ekrana “Tam Erişime İzin Ver” yazısı gelene kadar adımları atmaya devam ediniz.

“iPhone Ayarları > Genel > Klavyeler’e gidilir.

“Kalavyeler” seçilerek akabinde ekrandan “SwiftKey” uygulamasına tıklanır.

“Tam Erişime İzin Ver” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Yukarıdaki adımların ardından GIF’leri kullanmaya başlamak için Threads uygulamasını açılıp aşağıdaki adımları takip edilmelidir: