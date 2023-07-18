Microsoft Swiftkey AI Keyboard, telefon klavyenizi istediğiniz şekilde özelleştirebildiğiniz ve ayrıca yazım yanlışlarınızı düzeltebileceğiniz, bir akıllı klavye uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Swiftkey AI Keyboard, bundan tam 12 sene önce piyasaya sürülen bir akıllı klavye uygulamasıdır. Swiftkey ile kişiselleştirilmiş bir klavye görünümüne sahip olabilirsiniz. İndirebileceğiniz sayısız temayı indirip, istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz.

Microsoft Swiftkey AI Keyboard, sizin yazma stilinizi öğrenebiliyor. Bu neden mi önemli? Swiftkey, sizin takıldığınız ve yanlış yazım yaptığınız yerlerde, yazma stilinizi ve ne yazmak istediğinizi tahmin ederek doğru düzeltmeler yapmanıza olanak sağlıyor. Bunun yanında, size özel emojiler, ifadeler veya sürekli kullandığınız önemli kelimler gibi birçok şeyi hafızasında tutarak, size büyük ölçüde kolaylık sağlıyor.

Microsoft Swiftkey AI Keyboard, Android'de 700'ün üstünde dili destekliyor. Klavyenizde anlık olarak, beş farklı dili aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani kısacası; uygulama size bir çeviri imkanı da sağlamış oluyor.

Microsoft Swiftkey AI Keyboard İndir

Microsoft Swiftkey AI Keyboard, yükleyebileceğiniz yüzlerce ücretsiz temayı da kütüphanesinde bulunduruyor. Tek yapmanız gereken içinden birini seçip, ardından kendinize göre özelleştirmek olacak. Uygulama aslında sizi bir dertten de kurtarıyor, tabii buna bir dert derseniz. Microsoft Swiftkey AI Keyboard ile birlikte, dokunmadan yazabiliyorsunuz. Harfleri birbirine çekerek, yani "Microsoft Swiftkey Flow" ile birlikte dokunmaktan yorulan kullanıcılar için, harften harfe elinizi hiç kaldırmadan giderseniz, kaydırarak yazı yazabilirsiniz. Ne kadar ilgi çekici bir özellik olmuş olsa da, bu eziyeti çekmemenizi öneririm.

Microsoft Swiftkey AI Keyboard ile birlikte yazım hatalarına güle güle diyebilirsiniz. Hızlı ve doğru bir şekilde size en doğru düzeltmeyi yapan Swiftkey, atlanan boşlukları, yazım yanlışlarınızı ve gözünüzden kaçan kelimelerdeki eksik harfleri tespit edebiliyor. Ayrıca Swiftkey, birçok renkli temasıyla birlikte size her türlü özelleştirmeyi de sunuyor. Eğer gözünüz yoruluyorsa daha karanlık bir renk, daha parlak ve görünür bir tema için ise açık renkleri tercih edebilirsiniz. Sadece renkler ve özel oluşturulmuş temalar ile kalmayıp, kendi seçtiğiniz bir fotoğrafı da arka plan olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Evet, birçok telefon veya farklı telefon kullanan kullanıcıların da bileceği üzere; klavye boyutu ve düzeni çok büyük bir öenm taşıyor. Microsoft Swiftkey AI Keyboard, size kalvyenizin boyutunu ve düzenini ayarlama şansı da tanıyor. Parmaklarınız büyük ve kalınsa, daha büyük bir boyut seçebilirsiniz. Bu özellik aslında en opsiyonel şeylerden bir tanesi. Swiftkey size araç çubuğu kişiselleştirmesi de sağlıyor. Araç çubuğunuzu sevdiğiniz ve beğendiğiniz yazma araçlarıyla özelleştirebilirsiniz. GIF'ler, Çeviri, Çıkartmalar, Panolar ve daha birçok şeyi araç çubuğunuzda bulundurabilirsiniz. Anlatmakla bitmeyecek sayısız özelliğiyle birlikte Microsoft Swiftkey AI Keyboard'u indirin, siz de bu kolaylıklara erişme fırsatı yakalayın.

Microsoft Swiftkey AI Keyboard Özellikleri