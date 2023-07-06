Threads Profilinizi Silmek İçin Instagram Hesabınıza Veda Etmeniz Gerekiyor!

Meta'nın bugün kullanıma sunduğu Twitter rakibi uygulaması Threads, CEO Mark Zuckerberg'e göre sadece yedi saat içinde 10 milyon kayıt toplayarak görülmemiş bir hızla kullanıcı çekiyor ancak uygulamayı kullanmış fakat memnun kalmayıp hesabını silmek isteyen kullanıcıları beklemediği bir durum karşılıyor.

Threads Hesabı Nasıl Silinir?

Threads'a kayıt olmak için Instagram hesabı gerekiyor fakat uygulamadan memnun kalmayıp hesabınızı silmeye kalktığınızda Meta'nın belirttiğine göre hesabın bağlantılı olduğu Instagram hesabının da silinmesi gerekiyor.

Meta bu durumu 'Ek Gizlilik Politikası'nda şöyle özetliyor:

"Threads profilinizi istediğiniz zaman silebilirsiniz ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınızın silinmesiyle silinebilir."

Her geçen saat kullanıcı sayısını katlamaya devam eden platformdan ayrılmak istendiğinde böyle bir durumla karşı karşıya kalınması kullanıcıların şimdiden tepkisini çekmiş durumda.

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