TikTok'tan Para Çekme Nasıl Yapılır, Minimum Tutar Ne Kadar?

İnternetten para kazanmak isteyenler içerik üreticiliği için kollarını sıvıyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında içerik üreten kullanıcılara para kazanma olanakları sunuluyor. TikTok da bu uygulamalardan birisi ve kendi içinde içerik üreticileri için çeşitli para kazanma araçlarını barındırıyor.

Peki, bu paralar nasıl hesabınıza aktarılıyor? TikTok’tan para çekmek için yapmanız gerekenler neler? Kimlik doğrulama işlemi nasıl yapılır? Bu yazımızda TikTok’ta kazandığınız parayı nasıl hesabınıza aktaracağınıza ilişkin detayları aktarıyoruz.

TikTok’tan Para Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?

TikTok’ta para kazanmak için yararlanabileceğiniz başlıca kaynaklardan birisi canlı yayınlar. İnsanlar bu yayınlarda size hediye gönderebiliyor. Bunun yanında marka iş birlikleri ve reklamlarla da alternatif gelir elde etme yollarını keşfedebilirsiniz.

Diyelim ki TikTok hesabınızda belli bir bakiyeye ulaştınız ve paranızı çekmek istiyorsunuz, bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

TikTok profilinize girin.

Profil sekmesindeyken sağ üst köşede bulunan üç çizgi şeklindeki butona tıklayın.

Açılan menüden ‘bakiye’ seçeneğine dokunun.

Bu kısımda yer alan ‘canlı hediyeler’ seçeneğine tıklayın.

‘Para çek’ butonuna basın.

Para çekme işlemi için önceden TikTok ile paylaşmış olduğunuz banka hesabınızı seçili hale getirin.

Çekmek istediğiniz tutarı girip talep oluşturun.

Eğer banka hesabınızı nasıl ekleyeceğinizi bilmiyorsanız veya para çekme ekranında ‘kimlik doğrulaması gerekli’ uyarısı alıyorsanız bunlarla ilgili detaylara gelin birlikte bakalım.

TikTok’a Banka Hesabı Nasıl Eklenir?

Uygulamayı açıp giriş yapın.

Profilinize tıklayıp sağ üst köşeden ‘bakiye’ menüsüne geçiş yapın.

‘Bakiye’ menüsünden ‘canlı hediyeler’ seçeneğine tıklayıp ‘para çek’ kısmına gelin.

‘Banka hesabı’ seçeneğine gelip ‘çekme yöntemi ekleyin’ butonuna tıklayın.

Ülke ve bölge seçiminizi yapıp banka bilgilerinizi girin.

TikTok hesabınızla bağlantılı olan telefon numarasına gönderilen mesajdaki onay kodunu girerek banka hesabı tanımlama işlemini tamamlayın.

TikTok’a hesabınızı eklerken sizden şu bilgileri girmeniz istenecektir:

SHIFT/BIC kodu : Bankanızdan öğrenebileceğiniz bir uluslararası banka kodu olarak tanımlanır.

IBAN: Hesap numaranızın yine uluslararası formattaki halidir.

Hak sahibinin adı: TikTok hesabının sahibi kim ise o kişinin tam adı belirtilmelidir.

E-posta: TikTok hesabınızın bağlı olduğu mail adresi yazılmalıdır.

Hak sahibinin adresi: Yine hesap sahibinin adresinin girilmesi gerekir.

Bu bilgileri girmiş olsanız dahi eğer kimilk doğrulamasını yapmadıysanız uygulama para çekmenize izin vermez. Dolayısıyla kimlik doğrulama işlemini tamamlamanız gerekir.

TikTok Kimlik Doğrulaması Nasıl Yapılır?

TikTok’u açıp profilinize tıkladıktan sonra yine sağ üstteki menüden ‘bakiye’ menüsüne girin.

Açılan sayfada ‘kimlik doğrulaması’ seçeneğinin çıktığını göreceksiniz.

Buraya tıkladıktan sonra ‘şimdi doğrula’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

Doğrulama işlemi sırasında resmi kimliğinizin fotoğrafını yüklemeniz sizden istenecektir. Bu nedenle kimliğinizi, pasaport veya ehliyetinizi yanında bulundurmanız gerekir.

Yükleyeceğiniz belge hangisi ise bunu belirtmeniz ve ülke seçimini tamamlamanız gerekiyor. ‘Sonraki’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

Hazırladığınız kimlik kartının yönergelere uygun şekilde fotoğrafını çekip sisteme yükleyip onay için gönderebilirsiniz.

TikTok Minimum Para Çekme Limiti Ne Kadar?

TikTok’un doğrudan para kazanma araçlarından birisi canlı yayınlardır. Canlı yayın açabilmeniz için minimum 1000 takipçinizin olması gerekir. 2022 yılında minimum para çekme limiti 30 dolar olarak belirlenmişti. Şu anda da günlük maksimum para çekme limitinin 1000 dolar olduğunu görüyoruz.

TikTok’da canlı yayın, video hediyeleri, marka iş birlikleri ve TikTok shop gibi farklı para kazanma araçları mevcut. Henüz Türkiye’de olmayan araçlardan biri de ‘creative beta’. TikTok’un içerik üreticileri için geliştirdiği bu para kazanma aracının ülkemizde kullanılabilir hale gelmesini dört gözle bekliyoruz.

Sizin bu konuda ne gibi tecrübeleriniz var? TikTok’tan para çekme sırasında zorluk yaşıyor musunuz? Bizimle paylaşın!