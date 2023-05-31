TikTok Kullanıcı Adı ve İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

TikTok kullanıcı adı değiştirme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hesap oluştururken belirlenen kullanıcı ismi daha sonra çok kolay şekilde değiştirilebiliyor. Hazırladığımız rehberde söz konusu işlemin nasıl yapıldığını açıkladık.

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyan TikTok isim değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar sosyal medya platformunda istediği zaman farklı bir kullanıcı adı alabiliyor.

Yeni kullanıcı adının kurallara uygun ve şu anda kullanılmıyor olması gerekiyor. Peki, TikTok'ta kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Eğer siz de hesabınızın ismini değiştirmek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

TikTok Kullanıcı Adı Değiştirme Adımları

TikTik uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

"Profili Düzenle" butonuna basın.

"Kullanıcı adı" bölümüne dokunun.

Yeni kullanıcı adı belirleyin.

"Kaydet" seçeneğini seçin.

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen ve bu popülerliğini uzun yıllardır devam ettiren TikTok'ta isim değişikliği yapmak için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için öncelikle akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın.

Sosyal medya uygulamasını açtıktan sonra oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Uygulamanın arayüzü görüntülenecektir. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesine dokunun.

Daha önce yüklediğiniz videoların bulunduğu profil sayfasında yer alan "Profili Düzenle" butonuna basın.

"Profili Düzenle" sayfası ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfa üzerinden "Kullanıcı adı" bölümüne dokunun.

Yeni bir kullanıcı adı belirleyin. Belirleyeceğiniz kullanıcı adında sadece harf, sayı, alt çizgi ve nokta yer alabilir. Ayrıca kullanıcı isminin şu anda kullanılmıyor olması gerekiyor. Aksi takdirde TikTok kullanıcı ismi değiştirme işlemi gerçekleşmez.

Popüler sosyal medya platformunda kullanıcı ismi yalnızca 30 günde 1 değiştirilebiliyor. Bu nedenden dolayı söz konusu işlemi uyguladıktan sonra otuz gün içerisinde bir daha değişiklik yapamazsınız. Bunun için sürenin dolmasını beklemeniz gerekiyor.

TikTok İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

TikTok'u açın.

Profil sayfasına girin.

"Profili Düzenle" butonuna dokunun.

"İsim" bölümünü açın.

Yeni isim belirleyin.

İşlemi onaylayın.

TikTok'ta isim değiştirme işlemi için öncelikle sosyal medya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfadan "Profili Düzenle" butonuna basın. "İsim" bölümünü açın ve ardından yeni isim belirleyin. Son olarak işlemi onaylayın.

Bu yazıda en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok isimli sosyal medya hizmetinde kullanıcı ismini değiştirmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.