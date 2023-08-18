Ekrana Dokunmadan TikTok Videolarını Sesli Komut ile Nasıl Geçebilirsiniz?
TikTok kullanırken ellerinizi kullanmadan videoları geçebileceğinizi biliyor muydunuz? Birkaç basit işlemle TikTok'ta sesli komut özelliğini aktifleştirin!
TikTok kullanırken video geçişlerini manuel olarak yapmaktan sıkıldınız mı? Basit bir yöntemle elinizi kullanmadan videoları geçerek TikTok izlemeye devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir yere yaslayıp birkaç işlem yapmanız yeterli.
Bu sayede yemek yerken, elinizde bir iş ile uğraşırken, telefona dokunmak zorunda kalmadan bir yandan TikTok izlemeye devam edebilirsiniz. Peki, ‘eller serbest’ modunda TikTok’ta video izlemek nasıl olur? İşte, birkaç basit adımda TikTok videolarını sesli komutla geçmeyi öğrenin!
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iPhone’da TikTok Videoları Sesli Komutla Nasıl Geçilir?
- iPhone’unuzda ‘Ayarlar’ uygulamasına girin.
- Ayarlar menüsünde yer alan ‘Erişilebilirlik’ sekmesine geçin.
- Bu kısımda ‘Sesle denetim’ seçeneğini bulacaksınız.
- Sesle denetim’e tıkladığınızda önceden oluşturulmuş ses komutlarının yer aldığı listeye ulaşmak için ‘komutları özelleştir’ butonuna basmalısınız.
- Komut listesine geldiğinizde ‘Yeni komut yarat seçeneğine tıklayın.
- Bu kısımda size pratik gelen bir sesli komut girebilirsiniz. ‘Next, swipe, video change’ gibi bir komut tanımlayabilirsiniz.
- Aşağıdaki eylem menüsünden ‘özel hareketi çalıştır’ butonuna tıklayın.
- Bu kısımda bu komutla yapılması gereken işlemi tekrarlamanız gerekiyor.
- TikTok’ta videoları geçmek için yaptığınız aşağıdan yukarı ekran kaydırma işlemini bu bölümde elinizle tekrar ederek tanımlamalısınız.
- Kaydet’e bastığınızda bu komut oluşturulmuş oluyor. Ancak komutu TikTok’a da tanımlamalısınız.
- Bunun için de ‘yeni komut’ menüsünde bulunan ‘uygulama’ seçeneğine tıklamalısınız.
- Açılan menüden ‘TikTok’u seçmelisiniz.
- Bu şekilde oluşturduğunuz komutu ‘TikTok’ için geçerli hale getirmiş oluyorsunuz ancak cihazınızda sesli komut özelliği aktif değilse bu işlemin bir anlamı olmuyor.
- Sesli komutun çalışması için kullandığınız dili seçerek sesli komutu aktifleştir demeniz gerekiyor.
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Android’de TikTok Videoları Sesli Komutla Nasıl Geçilir?
- Andorid’de öncelikle sesle erişim menüsüne girmelisiniz.
- Bu kısımda yer alan ‘ayarlar’ seçeneğine tıklayarak ‘Erişilebilirlik’ menüsüne geçmelisiniz.
- Erişilebilirlik sekmesinden ‘ses girişleri’ seçeneğine basın.
- Ses girişlerini aktif hale getirip cihazınızla girişe izin vermelisiniz.
- Gerekli düzenlemeleri yapıp ‘Devam’ butonuna bastığınızda cihazınızda bir yükleme işlemi başlıyor. Bittiğinde ise ‘bitir’ butonuna basarak devam edebiliyorsunuz.
- Komutu tanımladıktan sonra sesli girişi aktifleştirip TikTok üzerinde deneme yapabilirsiniz.
- Sesli komut özelliğini kullandıktan sonra kapatmak için ‘stop listening’ diyerek ses girişini kapatabilirsiniz.
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