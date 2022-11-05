Togg Nasıl Üretiliyor? (Video)

Togg nasıl üretiliyor sorusu, internet üzerinden yayımlanan bir videoyla cevaplandı. 21 dakika uzunluğundaki video, üretim aşamalarını gösteriyor. Yayımlanan videoya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Togg Nasıl Üretiliyor Sorusu Video ile Yanıtlandı

Togg'un fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen bir tören ile birlikte açıldı. Tesisin resmi olarak açılmasının ardından yerli otomobil ile ilgili heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı.

Yerli otomobil ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Togg'un resmi YouTube kanalı üzerinden yerli otomobilin üretim aşamalarını içeren bir video paylaşıldı. 21 dakika uzunluğundaki video, Togg'un baştan sona hangi aşamalardan geçerek üretildiğini gözler önüne seriyor.

YouTube üzerinden yayımlanan video, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Şu anda 291 bini aşkın görüntüleme sayısına sahip olan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Togg Özellikleri

Aktarılan bilgilere göre C-SUV modelinde 200 beygir ve 400 beygir olmak üzere iki farklı sürüm olacak. 200 beygir motorun 0-100 km hızlanması 7,6 saniye, 400 beygir motorun 0-100 km hızlanması 4,8 saniye olacak.

300 km ve 500 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunulacak. Yerli otomobilin bataryasının 30 dakikada yüzde 80 oranında şarj olacağı belirtildi. Çok şık bir tasarıma sahip olan araç, internet bağlantısı aracılığı ile güncellemeleri alabilecek.

Togg Çıkış Tarihi

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişi tarafından heyecanla beklenen yerli otomobilin 2023 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor.