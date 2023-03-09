Togg'un mobilite ekosistemini deneyimleyebileceğiniz Trumore uygulaması, birçok yenilikçi teknolojiyle birlikte geliyor.

Hasan Okçu - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Trumore uygulaması yerli otomobil Togg'un mobilite deneyimini kullanıcılar ile buluşturuyor. Sürekli gelişen bir platform olarak hem Türk hem de dünyanın genelinden kullanıcı kazanan uygulama; kazandıran, gezdiren ve eğlendiren özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Trumore APK İndir

Kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi vaadinde bulunan Trumore, indir işlemi ile birlikte mobilde farklı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. FinTek, insurtek, blok zinciri, yapay zeka ve IoT gibi yenilikçi teknolojileri bir arada sunuyor.

Aynı zamanda kullanıcılara empatik, kullanıcı odaklı ve kesinti yaşanmayan bir deneyim de sunan Trumore, Togg arabalarını ellerinizin arasına almanıza yardımcı oluyor. FinTek sadesinde kazandır hizmet, kesintisiz ödeme ve ödüllendirilme gibi avantajlar elde ediliyor. Tüm bu çözümler uygulamanın Earn.more bölümünde yer alıyor.

Go.more bölümünde ise kullancıyı gezdiren ve kişiselleştirilmiş bir rota önerisi sunan akıllı hizmet bulunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, rezervasyon işlemleri ve restoran gibi noktalara Trumore uygulamasının Go.more bölümünden ulaşılabiliyor.

Günlük hayatı oyunlaştırma yoluyla keyifli hale geitren yaşam hizmetleri Play.more ve sürekli gelişen iş birliklerinin yer aldığı ekosistem olan Scale.more da uygulama içindeki diğer iki bölüm olarak sunuluyor.

Trumore Özellikleri