Trumore
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 221.00 MB
- Üretici Togg
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Togg'un mobilite ekosistemini deneyimleyebileceğiniz Trumore uygulaması, birçok yenilikçi teknolojiyle birlikte geliyor.
Trumore uygulaması yerli otomobil Togg'un mobilite deneyimini kullanıcılar ile buluşturuyor. Sürekli gelişen bir platform olarak hem Türk hem de dünyanın genelinden kullanıcı kazanan uygulama; kazandıran, gezdiren ve eğlendiren özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Trumore APK İndir
Kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi vaadinde bulunan Trumore, indir işlemi ile birlikte mobilde farklı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. FinTek, insurtek, blok zinciri, yapay zeka ve IoT gibi yenilikçi teknolojileri bir arada sunuyor.
Aynı zamanda kullanıcılara empatik, kullanıcı odaklı ve kesinti yaşanmayan bir deneyim de sunan Trumore, Togg arabalarını ellerinizin arasına almanıza yardımcı oluyor. FinTek sadesinde kazandır hizmet, kesintisiz ödeme ve ödüllendirilme gibi avantajlar elde ediliyor. Tüm bu çözümler uygulamanın Earn.more bölümünde yer alıyor.
Go.more bölümünde ise kullancıyı gezdiren ve kişiselleştirilmiş bir rota önerisi sunan akıllı hizmet bulunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, rezervasyon işlemleri ve restoran gibi noktalara Trumore uygulamasının Go.more bölümünden ulaşılabiliyor.
Günlük hayatı oyunlaştırma yoluyla keyifli hale geitren yaşam hizmetleri Play.more ve sürekli gelişen iş birliklerinin yer aldığı ekosistem olan Scale.more da uygulama içindeki diğer iki bölüm olarak sunuluyor.
Trumore Özellikleri
- e-cüzdan ile araç içi ödeme
- Hopi, Dijital NFT, Toggen ödül programlarından yararlanma
- Lokasyon bazlı akıllı hizmetler
- Kesintisiz ve entegre deneyim
- Kullanıcı dostu arayüz
- Akıllı yaşam hizmetleri
Trumore
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 221.00 MB
- Üretici Togg
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Trumore uygulaması ile Togg'a dair tüm gelişmeleri takip edin ve avantajlı imkanlardan faydalanın!
Togg'un mobilite deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunması ile karşımıza çıkan Trumore, tamamen kişiselleştirilebilen bir kullanım sağlıyor. Mobil uygulamayı iPhone cihazlardan kullanacak olan kişiler için sürekli gelişen ve ilerleme kaydeden bir etki yaratıyor. Kazandırmakla birlikte gezdiren ve eğlendiren özellikler sunması da Trumore'u çok yönlü bir app haline dönüştürüyor.
Trumore İndir
Trumore uygulamasında Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more olmak üzere 4 ayrı bölüm mevcut. Her bir bölüm kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatıyor. Earn.more, ağırlıklı olarak ödeme işlemleri gerçekleştirmeye yönelik seçenekleri barındırıyor.
Bu bölümde FinTek sayesinde kazandıran hizmetlerden faydalanılıyor. Kesintisiz ödeme yapabilme ve ödüllendirme gibi avantajlar da yer alıyor. Kullanıcıların kesintisiz deneyim yaşamasını ve tamamen empatik bir noktası bulunan Earn.more özelliği; insurtek, blok zinciri, IoT ve yapay zeka gibi teknolojilere de bünyesinde yer veriyor.
Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaç haline getiren Trumore, mobilde farklı deneyimler yaşayabilme olanağını mümkün hale getiriyor. Earn.more haricinde yer alan diğer 3 bölümde de kullanıcılara eğlenceli ve faydalı imkanlar sağlıyor.
Akıllı hizmete yönelik kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan Go.more; restoran, rezervasyon, şarj ağı, karma mobilite servisleri gibi noktalara erişim sağlama fırsatı veriyor. Play.more günlük hayatı oyunlaştırma alanı olurken, Scale.more yapılan iş birliklerin yer aldığı bir ekosistem olarak karşınıza çıkıyor.
Trumore Özellikleri
- Kolay kullanım
- Sade ve şık arayüz
- Lokasyon bazlı hizmet seçeneği
- Akıllı yaşam hizmetleri
- e-cüzdan ile araç içi ödeme