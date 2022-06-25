Tommy Shelby Kimdir? Peaky Blinders Gerçek mi?

Tommy Shelby kimdir? Bu, Peaky Blinders gerçek hikayesi ile ilgili soru işaretleri olan herkesin sorduğu soruların başında geliyor.

Peaky Blinders'ın lideri olan Thomas Shelby'nin sınır tanımayan hırsı ve usta manipülatör tarafı ile ön planda olduğu dizideki karakterler oluşturulurken gerçekten ilham alınıp alınmadığı oldukça merak ediliyor.

Siz de Peaky Blinders çetesinin gerçek ile bağlantısını ve Thomas Shelby'nin gerçekte kim olduğunu ya da karakter yaratılırken kimden ilham alındığını merak ediyorsanız bu yazının sonunda kafanızda yer alan bütün soru işaretleri ortadan kalkmış olacaktır.

Tabii, bundan önce Thomas Shelby'nin kim olduğunu, ailesinin kimlerden oluştuğunu, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu incelemek gerekiyor. Yazıda Shelby ailesi ile ilgili yer verilen tüm bilgilerin gerçekteki Peaky Blinders ile bağlantı kurarken çok büyük faydaları dokunacaktır.

Tommy Shelby Kimdir?

Thomas (Tommy) Shelby, Cillian Murphy tarafından canlandırılan bir karakterdir. Thomas, I. Dünya Savaşı'ndan madalya kazanmış bir başçavuş olarak geri dönmüştür. Savaşın ona yaşattıkları yüzünden travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktadır.

Thomas son derece kurnaz ve soğukkanlıdır. Bununla birlikte çoğunlukla uzlaşmadan yanadır. Peaky Blinders'ın lideri olarak çıktığı yolda düşmanlarını zekâsına güvenerek yenmek ve kendi imparatorluğunu kurmaktan yanadır.

Arthur, John, Finn ve Ada olmak üzere dört kardeşi vardır. En büyükleri Arthur'dur. Thomas ise Arthur'dan sonra doğmuştur.

Ailenin en küçük Shelby'si henüz bebekken anneleri Bayan Shelby intihar etmeyi düşündü. Babaları, onu bu düşünceden vazgeçiremedi. Annelerinin en yakın arkadaşı Charlie'nin müdahalesi ile anneleri intihar düşüncesinden vazgeçti ama bu onun intihar etmekten tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyordu.

Thomas ile bir süre vakit geçirdikten sonra intihar etti. Annelerinin ölümünden kısa bir süre sonra babaları 5 çocuğu da tek başına büyütmekte zorlanmaya başladı. En nihayetinde kız kardeşi onları Polly'ye bırakarak gitti. Polly'nin yeğenleri için aldığı sorumluluktan sonra Shelby kardeşlerin her biri büyüdükçe Polly'ye daha çok saygı duymaya başladı.

Tommy Shelby Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Peaky Blinders dizisi 6. sezonla birlikte ekranlara veda etti ancak Peaky Blinders filminin geleceği bilgisini içeren haberde de belirttiğimiz üzere dizinin hayranları karakterlere tam olarak veda etmiş değil. Peaky Blinders filminin çekimlerine 2023 yılında başlanacak fakat filmin ne zaman gösterime gireceği şimdilik bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Thomas Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy'nin en iyi filmlerini izlemek isterseniz şu filmleri izlemenizi tavsiye ederiz:

Anthropoid

Inception (Başlangıç)

A Quiet Place Part II (Sessiz Bir Yer 2)

Dunkirk

Batman Begins (Batman Başlıyor)

28 Gün Sonra (28 Days Later)

The Wind That Shakes the Barley (Özgürlük Rüzgarı)

Transcendence

Watchmen

Medyum

Sunshine (Gün Işığı)

Peaky Blinders Gerçek Hikayesi Nedir?

Peaky Blinders, Birmingham'da gerçek bir sokak çetesiydi. Çetenin üyeleri genellikle işçi sınıfından oluşuyordu. Dizidekinin aksine bu çete 1890'larda ortaya çıktı. Dizide olduğu gibi gerçekte de giyime oldukça önem verirlerdi. Dizi ve gerçeği birbirinden ayıran en önemli unsur ise çetenin giydiği şapkalardı.

Dizide ailenin her üyesi gibi Tommy Shelby de şapkasının ucuna jilet takıyor. Peaky Blinders şapkası gerçekte düz bir şapkaydı. Çete üyelerinin şapkalarının ucuna jilet taktığını gösteren herhangi bir bulgu bulunmuyor.

Dizide Shelby ailesinin erkekleri savaştan dönmesi ve iki savaş arasında geçen süre boyunca ailenin saplanıp kaldığı çamurdan kurtulma çabası ele alınırken gerçek Peaky Blinders için o dönemin en parlak dönem olduğu biliniyor.

Çete, 19. yüzyılın sonundan I. Dünya Savaşı'na kadar Birmingham sokaklarında korku salıyordu. Peaky Blinders'ın o dönemde soygun, şiddet, kumar ve çok daha fazlasının üzerinde kontrol sahibi olduğu biliniyor.

19. yüzyılın sonuna doğru Thomas Gilbert (Kevin Mooney olarak da bilinir) adlı bir kişinin çeteyi yöneten kişi olduğu düşünülüyor.

Bütün bunların belirsiz olmasının sebebi muhtemelen işlenen tüm suçların kayıtlara geçmemesidir. Şehrin bazı bölgelerinde işlenen suçlar, şiddet olayları kayıt altına alınmayabiliyordu. O dönemde bu tür saldırgan davranışlara ve tehditlere maruz kalan insanların çoğu boyun eğmekten başka bir çare bulamıyordu.

Thomas Shelby Gerçek mi?

Thomas Shelby olması en muhtemel isim Thomas Gilbert ya da bilinen diğer adıyla Kevin Mooney'dir ama Tommy Shelby ile Thomas Gilbert aynı kişi değildir. Bu da Tommy Shelby'nin gerçekte var olmadığı anlamına geliyor.

Gerçek Peaky Blinders son derece acımasızdı. Bununla birlikte dizideki gibi çok hırslı değillerdi. Dizideki Thomas gibi erişmek istediği güce erişmek için en ince detayına kadar düşünen birisi yoktu. Çetenin işlediği suçlar dizideki çetenin işlediği suçlar gibi değildi.

Çetenin üyeleri zaman zaman bahis ve benzeri girişimlerde bulunmuş olsa da çoğunluğu başkalarının hakkını gasbetmek gibi suçlardan ötürü tutuklandı.

Aynı kan bağına sahip insanlardan oluşan diğer çetelerin aksine Gilbert ve diğer çete üyeleri, aynı ilgi alanına sahip olmaları dolayısıyla bir araya gelmişti. Çete üyeleri, dizideki gibi yaşlı da değildi. Büyük bir kısmı çocuk sayılabilecek yaştaydı.

Sorunun özüne dönülecek olursa Thomas Shelby karakteri yaratılırken Thomas Gilbert adlı kişiden ilham alınmış olabilir ama karakter yaratma süreci bu şekilde işlemiş olsa bile karakterin uğradığı değişim, onu çok farklı bir karakter hâline getirmiştir.

En basitinden Thomas Gilbert isimli kişide Thomas Shelby gibi siyasi bir hırs bulunmuyor. Shelby gibi sahip olmak istediği gücü elde etmek için planlama yapmıyor. Shelby için önemli olan saygınlıkken gerçek Peaky Blinders için önemli olan insanları korkutabilmek ve bölgenin kontrolünü ellerinde tutmaktır.

Görünüşe bakılacak olursa gerçek Peaky Blinders ile dizideki Peaky Blinders arasındaki benzerlik sadece giyimden ibarettir. Çetenin üyeleri, dizideki gibi özel olarak dikilen elbiseler giyiyordu. Giyime verilen özen, onları son derece şık gösteriyordu.

Tommy'nin dizideki düşmanları ise en az Peaky Blinders'ın giyime verdiği önem kadar gerçeğe dayanıyor. Örneğin Birmingham Boys'un lideri Billy Kimber gerçekte de vardı. Bu karakter, Peaky Blinders'ta öne çıkan düşmanlardan biri olmuştu çünkü karakterin gerçekte yaşamış bir kişi ve gerçek olaylarla bağlantısı vardı.

Gerçek Peaky Blinders Çetesine Ne Oldu?

Peaky Blinders, birkaç sene boyunca Birmingham sokaklarında egemenliğini sürdürdü ancak 1910'lara gelindiğinde bölgenin kontrolünü Birmingham Boys aldı.

Peaky Blinders, gücünü kısa süre içinde kaybetmiş olsa bile isimleri sokak çetelerini, serserileri nitelendirirken kullanılmaya başlandı. Peaky Blinders'ın gerçek üyelerinin çoğu tutuklandı. Geride kalanlar yine suç faaliyetlerini sürdürmeye çalışsa da en nihayetinde ortada Peaky Blinders diye bir çete kalmadı.

Bu yazıda Tommy Shelby kimdir, Thomas Shelby ve Peaky Blinders gerçekte var mıydı, Peaky Blinders gerçek hikayesi nedir gibi soruları yanıtladık. Bu soruların haricinde kafanıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından bunu bizimle paylaşmayı unutmayın.