Peaky Blinders Filmi Geliyor!

Peaky Blinders filmi duyuruldu. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yaratıcısı Steven Knight, bir filmin geleceğini açıkladı. Knight, filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Peaky Blinders Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde kısa süre içerisinde çok popüler olmayı başaran Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, BFI Londra Film Festivali esnasında çok önemli bir açıklama yaptı. Knight, yaptığı açıklamada, Peaky Blinders filminin geleceğini duyurdu.

Knight tarafından paylaşılan bilgilere göre filmin çekimlerine 2023 yılında başlanacak. Dolayısıyla Peaky Blinders hayranlarının uzun süre beklemesi gerekiyor. Çok sayıda izleyici filmi şimdiden merak içerisinde beklemeye başladı.

Başarılı dizinin altıncı sezonu 2022 yılının ilkbahar aylarında yayımlanacak. Knight, dizinin altıncı sezonunun ardından film üzerinde çalışmaya başlayacak. Filmin ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Peaky Blinders Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alan "Peaky Blinders" isimli çeteyi konu alıyor. Suç ve dram ögelerine sahip olan yapım, En İyi Drama Dizisi BAFTA ödülü, En İyi Aktör (Cillian Murphy) ve En İyi Yardımcı Aktris (Charlie Murphy) IFTA ödüllerinin sahibi oldu.

Kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran diziyi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Dizinin şu anda beş sezonu bulunuyor. Her sezonda altı bölümün yer aldığını belirtelim.

Peaky Blinders Dizisinin Oyuncuları

Cillian Murphy (Thomas Shelby)

Paul Anderson (Arthur Shelby)

Helen McCrory (Polly)

Sophie Rundle (Ada Shelby)

Ned Dennehy (Charlie Strong)

Finn Cole (Michael Gray)

Ian Peck (Curly)

Natasha o'Keeffe (Lizzie Stark)

Harry Kirton (Finn Shelby)

Joe Cole (John Shelby)

Packy Lee (Johnny Dogs)

Annabelle Wallis (Grace Burgess)

Kate Phillips (Linda Shelby)

Aimee-Ffion Edwards (Esme Shelby)

Tom Hardy (Alfie Solomons)

Tüm dünyada çok popüler olan Peaky blinders dizisinin başrol oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory yer alıyor. Dizinin oyuncuları arasında Venom filmlerinde yer alan Tom Hardy de bulunuyor.