En İyi Türk Bilim Platformları
En iyi Türk bilim platformları hangileri? Sizler için birbirinden değerli bilim kanallarını derledik.
Türk bilim platformları gün geçtikçe artıyor. Özellikle son dönemlerde sahte bilime karşı gerçek bilimi insanlara ulaştırmaya çalışan bilim kanalları, gerçekten de iyi işler başarıyor. Tabii bunların arasında en iyi Türk bilim platformları da ortaya çıkıyor. Bizler de sizler için en iyi Türk bilim platformlarını derledik. Gelin birbirinden başarılı en iyi Türk bilim platformlarına birlikte bakalım.
En İyi Türk Bilim Platformları
- Tarih Obası
- Gelecek Bilimde
- Evrim Ağacı
- Bebar Bilim
- Uzay Çağında Yolculuk
- Hypatia Bilim
- Dr Umut Yıldız
- Yalansavar
Tarih Obası
Kimi zaman tarih dışında fantastik hikayeler paylaşan Tarih Obası, kimi zaman gerçek tarihi tarafsız bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Tarihçi Ceren Sungur, uzun yıllardır YouTube üzerinde insanları bilgilendiriyor. Canlı yayınlarda takipçileriyle eğlenceli ve bilgilendirici vakitler geçiren Tarihçi Ceren Sungur, aynı zamanda zaman zaman eşinin kanalında (Can Sungur) oyun yayınları yapıyor. Son olarak şarlatanlardan farklı olarak kendisi öz hakiki kişisel gelişim yayınları yapıyor.
Gelecek Bilimde
Tamamı gönüllülerden oluşan ekip, son yıllarda en popüler olan bilim platformlarından biridir. Öyle ki birçok konuda bilgilendirici yayınlar yapan Gelecek Bilimde, zaman zaman birçok bilim insanını da kanalına davet ediyor.
Evrim Ağacı
Türkiye’nin en iyi bilim iletişim platformlarından biri olan Evrim Ağacı’na bu listede yer vermesek olmazdı. Öyle ki evrimi Türkiye’ye öğreten kanallardan biri de Evrim Ağacı’dır. Aynı zamanda web sitelerinde birçok merak edilen bilim odaklı soruya da cevap bulabilirsiniz.
Bebar Bilim
Uzay hakkında merak edilen tüm sorulara neredeyse yanıt bulabileceğiniz bilim kanalı Bebar Bilim, sürükleyici içerikleriyle karşımıza geliyor. Uzayı keyifli bir şekilde öğrenmek isteyen insanları takip edebileceği YouTube kanalları arasında yer alıyor.
Uzay Çağında Yolculuk
Uzaya fırlatılan roketlerin teknik özelliklerini hiç merak ettiniz mi? Eğer koca demir yığını roketlerin hangi özelliklere sahip olduğunu düşünüyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken YouTube kanalları arasında yer alıyor.
Hypatia Bilim
Kısa ve öz şekilde bilim öğreneceğiniz bilim iletişim platformu, son yıllarda en popüler bilim kanalları arasında yer alıyor. Öyle ki kısa ve net bir şekilde her şeyi öğrenebileceğiniz kanal, birçok konuda paylaşım yapmaktadır.
Dr Umut Yıldız
NASA’da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız, aynı zamanda kendi YouTube kanalında uzay hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. Zaman zaman Türk bilim insanları kendi kanalına konuk olmaktadır.
Yalansavar
Safsata, burç ve daha fazlasının çürütüldüğü kanallardan biri de Yalansavar’dır. Birçok konuda paylaşım yapan kanal birçok bilimsever tarafından sevilerek takip edilmektedir.
Suya Dair Merak Edilenler: Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor muydunuz?
Hepimiz ortaokuldan bazı öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta kullanıyoruz. Bu bilgilerden biri de suyun 100 derecede kaynama noktasına geldiğini ve 101 dereceye çıkmadığıdır.
En iyi bilim platformlarını sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi kanalların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR