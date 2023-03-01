Türk bilim platformları gün geçtikçe artıyor. Özellikle son dönemlerde sahte bilime karşı gerçek bilimi insanlara ulaştırmaya çalışan bilim kanalları, gerçekten de iyi işler başarıyor. Tabii bunların arasında en iyi Türk bilim platformları da ortaya çıkıyor. Bizler de sizler için en iyi Türk bilim platformlarını derledik. Gelin birbirinden başarılı en iyi Türk bilim platformlarına birlikte bakalım.

En İyi Türk Bilim Platformları

Tarih Obası

Gelecek Bilimde

Evrim Ağacı

Bebar Bilim

Uzay Çağında Yolculuk

Hypatia Bilim

Dr Umut Yıldız

Yalansavar

Tarih Obası

Kimi zaman tarih dışında fantastik hikayeler paylaşan Tarih Obası, kimi zaman gerçek tarihi tarafsız bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Tarihçi Ceren Sungur, uzun yıllardır YouTube üzerinde insanları bilgilendiriyor. Canlı yayınlarda takipçileriyle eğlenceli ve bilgilendirici vakitler geçiren Tarihçi Ceren Sungur, aynı zamanda zaman zaman eşinin kanalında (Can Sungur) oyun yayınları yapıyor. Son olarak şarlatanlardan farklı olarak kendisi öz hakiki kişisel gelişim yayınları yapıyor.

Gelecek Bilimde

Tamamı gönüllülerden oluşan ekip, son yıllarda en popüler olan bilim platformlarından biridir. Öyle ki birçok konuda bilgilendirici yayınlar yapan Gelecek Bilimde, zaman zaman birçok bilim insanını da kanalına davet ediyor.

Evrim Ağacı

Türkiye’nin en iyi bilim iletişim platformlarından biri olan Evrim Ağacı’na bu listede yer vermesek olmazdı. Öyle ki evrimi Türkiye’ye öğreten kanallardan biri de Evrim Ağacı’dır. Aynı zamanda web sitelerinde birçok merak edilen bilim odaklı soruya da cevap bulabilirsiniz.

Bebar Bilim

Uzay hakkında merak edilen tüm sorulara neredeyse yanıt bulabileceğiniz bilim kanalı Bebar Bilim, sürükleyici içerikleriyle karşımıza geliyor. Uzayı keyifli bir şekilde öğrenmek isteyen insanları takip edebileceği YouTube kanalları arasında yer alıyor.

Uzay Çağında Yolculuk

Uzaya fırlatılan roketlerin teknik özelliklerini hiç merak ettiniz mi? Eğer koca demir yığını roketlerin hangi özelliklere sahip olduğunu düşünüyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken YouTube kanalları arasında yer alıyor.

Hypatia Bilim

Kısa ve öz şekilde bilim öğreneceğiniz bilim iletişim platformu, son yıllarda en popüler bilim kanalları arasında yer alıyor. Öyle ki kısa ve net bir şekilde her şeyi öğrenebileceğiniz kanal, birçok konuda paylaşım yapmaktadır.

Dr Umut Yıldız

NASA’da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız, aynı zamanda kendi YouTube kanalında uzay hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. Zaman zaman Türk bilim insanları kendi kanalına konuk olmaktadır.

Yalansavar

Safsata, burç ve daha fazlasının çürütüldüğü kanallardan biri de Yalansavar’dır. Birçok konuda paylaşım yapan kanal birçok bilimsever tarafından sevilerek takip edilmektedir.

En iyi bilim platformlarını sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi kanalların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.