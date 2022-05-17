Twitch Dolandırıcılarına Şafak Operasyonu Düzenlendi

Günümüzün en popüler yayın platformlarından biri olan Twitch üzerinden birden farklı yollarla dolandırıcılık ve kara para aklama amaçları güden 18 şüpheli yakalandı. İstanbul başta olmak üzere Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kırşehir, Ankara, Adana ve İzmir illerinde eş zamanlı şekilde şafak operasyonu yapıldı.

En son aylar önce gündeme gelen ve soruşturması süren Twitch dolandırıcılığı dosyasında onlarca kişi sorguya alınmış ancak dosya kapanmamıştı. Dolandırıcılar, başkalarına ait çalıntı kredi kartlarıyla yayın platformu Twitch üzerinden yayıncılarla anlaşarak ve farklı yollarla kara para aklama işlemi gerçekleştiriyorlardı. Daha önceki operasyonun ikinci dalgası olduğu belirtilen bu operasyonla toplam 18 şüpheli birçok ilde eş zamanlı olarak yakalandı.

İstanbul'da Aynı Anda 9 İlçeye Operasyon

İstanbul'da başta Bağcılar olmak üzere toplam 9 ilçede gerçekleştirilen operasyona özel harekât ekipleri de destek verdi. Bu adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı ve sorguları gerçekleştirilmek üzere emniyet şubelerine gönderildi.

Şimdilik sorgulara dair bir detay yok ancak bu operasyonların birkaç dalgasının daha olacağı ve dosyanın kapanmasının daha uzun süreceği tahmin ediliyor.