Twitter Durduruldu Hatası Nasıl Düzeltilir?

Twitter durduruldu hatası, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen en can sıkıcı sorunlardan biridir. Pek çok kullanıcının karşılaştığı problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık.

Dünya çapında gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sosyal medya platformu Twitter'da metin, GIF, video ve görsel içeren gönderiler yayımlanıyor. Kullanıcıların çeşitli konular hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesine imkân tanıyan uygulamada bazen bazı problemler meydana gelebiliyor.

Sosyal medya uygulamasında bazen ortaya çıkan sorunlar arasında durduruldu hatası da bulunuyor. Bu problem, popüler hizmetin kullanılamamasına yol açıyor. Peki, sorunu çözmek için hangi yolları uygulamak gerekiyor?

Twitter Durduruldu Hatası İçin Çözüm Yöntemleri

Cihazı kapatıp açın.

Twitter'ı zorla durdurun.

Twitter'ın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Cihazın kullanılabilir alanını kontrol edin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Twitter'ı silip yeniden yükleyin.

Cihazı sıfırlayın.

Yukarıda popüler sosyal medya uygulamasında karşılaşılan can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşapıdan göz atabilirsiniz.

Cihazı Kapatıp Açın

Durduruldu hatasını düzeltmek için uygulayabileceğiniz ilk yöntem akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kapatıp açmaktır. Yeniden başlatma işlemi, söz konusu problemin düzelmesine yardımcı olabilir. Cihazı kapatıp açtıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Twitter'ı Zorla Durdurun

Cihazın ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Twitter'ı bulun ve üzerine dokunun.

"Zorla durdur" butonuna basın.

Popüler sosyal medya uygulamasında meydana gelen can sıkıcı problemi düzeltebilmek için Twitter'ı zorla durdurmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor.

Açılan sayfada yer alan Uygulamalar bölümüne girin. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir. Liste üzerinden Twitter adlı uygulamayı bulun ve üzerine dokunun. Son olarak "Zorla durdur" butonuna basın.

Twitter'ın Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Twitter uygulamasına dokunun.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Zorla durdurma işlemini gerçekleştirdiğiniz hâlde sorun hâlâ devam ediyorsa uygulamanın önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak cihazın ayarlar sayfasını görüntüleyin ve ardından Uygulamalar kategorisine girin.

Cihazınızda yüklü olan uygulamaların sıralandığı Uygulamalar bölümünde Twitter'ın üzerine dokunun. Depolama bölümünü açın ve hemen ardından "Önbelleği Sil" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız durumunda uygulamanın önbelleği kısa süre içerisinde temizlenecektir.

Uygulamayı Güncelleyin

Söz konusu problem, uygulamanın mevcut sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü uygulama için yeni bir güncellemenin yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Kullandığınız cihaza bağlı olarak App Store ya da Play Store mağazasını ziyaret edin.

Android ya da iOS uygulama mağazasını ziyaret ettikten sonra popüler sosyal medya uygulamasının sayfasını görüntüleyin. Eğer yeni bir sürüm varsa "Güncelle" butonuna basarak güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Cihazın Kullanılabilir Alanını Kontrol Edin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Depolama bölümüne girin.

Kullanılabilir alanı kontrol edin.

Akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa söz konusu problem ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenden dolayı cihazınızın depolama alanını kontrol edebilirsiniz. Kullanılabilir alanın olup olmadığını ayarlar sayfasında yer alan Depolama bölümünden öğrenebilirsiniz.

Mobil cihazınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık kullanmadığınız uygulamaları, oynamadığınız oyunları, gereksiz medya dosyaları silerek yer açabilirsiniz.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar sayfasına girin.

Sistem kategorisini açın.

"Yazılım güncellemesi" bölümünü görüntüleyin.

Twitter uygulamasını güncellediğiniz hâlde sorun düzelmediyse işletim sistemini de güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle cihazınızın ayarlar sayfasını açın ve hemen ardından Sistem kategorisine girin. "Yazılım güncellemesi" bölümü üzerinden güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter'ı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlar sayfasını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Twitter'ı bulup üzerine dokunun.

"Sil" butonuna basın.

Silme işleminin ardından Twitter'ı yeniden yükleyin.

Mobil cihazınızda yüklü olan uygulamanın bazı dosyaları hasar görmüşse Twitter'ı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için ilk olarak ayarlar sayfasında yer alan Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Uygulamalar bölümünden Twitter'ı bulun ve üzerine dokunun. Daha sonra "Sil" butonuna basarak silme işlemini gerçekleştirin. İşlem tamamlandıktan sonra sosyal medya uygulamasını yeniden yükleyin.

Cihazı Sıfırlayın

Ayarlara girin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırlama bölümünü görüntüleyin.

"Telefon sıfırlama" seçeneğini seçin.

Talimatları takip edin.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve problem hâlâ devam ediyorsa sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sıfırlama işleminden önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın çünkü bu işlem, cihazdaki tüm verilerinizi siler.

Yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Sistem kategorisini açın. Daha sonra Sıfırlama bölümünün üzerine dokunun. "Telefon sıfırlama" seçeneğini seçin ve son olarak talimatları takip edin.

Bu yazıda Twitter durduruldu hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz

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