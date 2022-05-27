Twitter Şifremi Unuttum, Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız veya daha güçlü bir şifre belirlemek istiyorsanız belli işlemleri uygulayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bunun dışında "Twitter şifremi unuttum," diyorsanız bunun da çözümü var. Bahsettiğimiz tüm bu durumlarda ister telefonunuzdan mobil uygulamayı kullanarak ister bilgisayarınız üzerinden tarayıcı vasıtasıyla şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu rehberimizde "Twitter şifre değiştirme nasıl yapılır?" sorusunun cevabını detaylı olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Bilgisayardan Twitter Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter web sitesine gidin.

Kullanıcı adınız ve şifrenizle Twitter hesabınıza giriş yapın.

"Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini tıklayın.

Buradan "Hesap" seçeneğine tıklayın.

Açılan panelden "Şifre" seçeneğini tıklayın.

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi tuşlayın.

"Şifreni değiştir" butonuna tıklayın.

Eğer şifrenizi hatırlıyorsanız bu yönergeleri uygulayarak PC tarayıcınızdan şifre değişikliği yapabilirsiniz. Öncelikle Twitter web sitesine gidin. Kullanıcı adınız ve şifrenizi tuşlayıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol taraftaki panelden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine tıklayın. Sonrasında sağ tarafta açılan seçenekler arasından "Hesabın" ve ardından "Şifreni değiştir" seçeneğine tıklayın. Buradaki kutucuklara mevcut şifrenizi ve belirlediğiniz yeni şifrenizi tuşladıktan sonra "Kaydet" butonuna tıkladığınızda artık yeni şifreniz geçerli olacaktır.

Telefondan Twitter Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Twitter mobil uygulamasını açın.

Kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın.

"Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.

Buradan "Hesap" seçeneğine dokunun

Açılan panelden "Şifreni değiştir" seçeneğini dokunun

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi tuşlayın.

"Şifre güncelle" butonuna dokunun.

Twitter mobil uygulaması veya mobil tarayıcınız üzerinden de şifre değişikliği yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle Twitter uygulamasını açın. Kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil resminize dokunun veya ekranı sağa kaydırın. Sol taraftan açılır bir panel karşınıza çıkacaktır. Buradan "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun. Açılan seçenekler arasından "Hesabın" ve ardından "Şifreni değiştir" seçeneğine dokunun. Buradaki kutucuklara mevcut şifrenizi ve belirlediğiniz yeni şifrenizi tuşladıktan sonra "Şifre güncelle" butonuna dokunmanız yeterli.

Twitter Şifresini Unuttuğunuzda Hesaba Giriş Nasıl Yapılır?

Eğer Twitter hesabınızın şifresini hatırlamıyorsanız bunun da çözümü var. Twitter hesap giriş ekranında bulunan "Şifreni mi unuttun?" butonuna tıklayın. Açılan sayfada kullanıcı adınızı yazdığınızda Twitter hesabınızı doğrulamanız için karşınıza seçenekler çıkacak. SMS veya e-posta yoluyla size gönderilecek olan doğrulama kodunu tuşladığınızda hesabın size ait olduğunu onaylamış olursunuz. Sonraki adımda yeni şifre belirleyip hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında, eğer daha önceden hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulama aktifse o şekilde de giriş sağlayabilirsiniz.