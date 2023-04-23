Twitter'ın DM Bildirim Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Milyonlarca insanın her gün sıklıkla kullandığı Twitter diğer sosyal platformlara kıyasla her mesaj geldiğinde DM bildirimi vermiyor. Bu nedenle arkadaşlarınızın mesajlarına anlık olarak cevap vermek istiyorsanız DM bildirimlerini aktif etmeniz gerekiyor. Bizler de sizler için Twitter DM bildirimi aktif etmeyi adım adım gösteriyoruz. İsterseniz gelin yakından bu işlemlere bakalım.

Twitter DM Bildirim Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Twitter'a girin.

girin. Profilinize gidin.

Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine dokunun.

Bildirimler seçeneğine dokunun.

DM Bildirimleri seçeneğini açın.

Ana Bildirimler seçeneğine gelin.

Aktif hale getirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra Twitter DM bildirimleri aktif olmuş olacak ve bu sayede yakınlarınızda gelen mesajları anlık olarak açmış olacaksınız.

Ancak Twitter bildirimlerine telefonunuzdan izin vermiyorsanız bu bildirimleri göremezsiniz bu nedenle cihazınızda Twitter'a bildirim göstermede izin vermeniz gerekmektedir.

Eğer bilmiyorsanız Twitter uygulamasına basılı tutarak bilgi seçeneğine tıklayabilir ve bildirimler kısmından isteğinize göre bildirimleri şekillendirebilirsiniz.

Twitter üzerinde iki DM bildirimi bulunmaktadır. Bunlardan biri; "Ana Bildirimler" bir diğeri ise; "Ek Bildirimler" DM bildirimleri için Ana Bildirimler gerekiyor. Eğer sizin alıntılıyanlar veya yorumları görmek istiyorsanız Ek Bildirimler seçeneğini kullanmalısınız. Bu durum sizlere karışık geliyorsa direkt olarak tüm bildirimleri pasif halde aktif hale getirebilirsiniz.

Twitter birçok kullanıcıda DM'den gelen mesajlarda bildirim sunmuyor bu durum zaman zaman Twitter tarafından kaynaklansada genel olarak kullanıcı ayarlarından meydana gelmektedir.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra DM bildirimi gelmiyorsa uygulamayı güncel tutmayı, resmi uygulama kullanmayı ve ayarları yapmış olduğunuzu kontrol etmeniz gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere telefon tarafından Twitter'a izin vermek gerekiyor. Eğer hala aynı sorunları alıyorsanız Twitter destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için Twitter DM bildirim aktif etme özelliğini anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Twitter kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır? Merak ediyorsanız yazımızı ziyaret edebilirsiniz.