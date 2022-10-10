CV (Öz Gemiş) Nasıl Olmalı? Rakiplerinizin Önüne Nasıl Geçebilirsiniz?

CV’ler her geçen gün artıyor ve tasarım değiştiriyor. Peki, bu ne gibi bir yenilik getirebilir, bizler onca CV’nin arasından nasıl öne çıkarız? Aslında bu sorunun birden fazla cevabı var. Öyle ki CV’lerde olmazsa olmaz tasarımlar, fotoğraflar, ön yazılar daha birçok şey… Diğer kişiler arasında öne çıkmanıza sağlıyor. O halde bir CV nasıl olmalı, CV’de olmazsa olmaz neler? Öz geçmişte olması gerekenler ve daha fazlası.

Bir CV (Öz Geçmiş) Nasıl Olmalı?

Hiç şüphesiz bir işe girerken o iş ne olursa olsun en önemli şeylerden biri de CV’dir. Çünkü CV sizin kim olduğunuza, daha önce ne yaptığınıza, neler yapabileceğinize dair bir ön bilgi vermektedir. Yani CV’nizin çok iyi olması ve şık durması gerekmekte. Peki, bu nasıl olacak? Gelin birlikte bakalım.

Öz Geçmişte Olması Gerekenler Neler?

Fotoğraf

Kişisel bilgiler

Önyazı

Eğitim bilgileri

Deneyimler

İlgi alanları

Referanslar

Diller

Yetenekler

Kurslar/Sertifikalar

Katılılan yarışmalar

Fotoğraf

Öz geçmişte fotoğraf olacağını herkes bilir. Fakat, bu fotoğrafın nasıl olacağı pek bilinmemektedir. CV’nizde bulunan fotoğraf net, portre modunda olmalıdır. Arka plan sade ve anlaşılır olmalı, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gibi olmaması gerekmekte.

Ayrıca CV’nizde bulunan fotoğrafın başvuracağınız iş yerine göre fotoğrafı farklı olabilir. Örneğin: Fotoğrafçılık için başvurulan bir CV fotoğrafı, Avukatlık için başvurulan bir CV fotoğrafı farklılık gösterebilir.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler size ulaşmanın en kolay yoludur. Eğer diğer kişilerin önüne geçmiş olursanız. Size kişisel bilgileriniz üzerinden ulaşılacaktır. Bu nedenle öz geçmişinizde bulunan kişisel bilgilerin doğruluğuna dikkat etmeniz gerekmekte.

Ön Yazı

CV’de olmazsa olmazlardan biri de bir öz geçmiştir. Çünkü birçok rakibinizi elemede faydalı olacak şeylerden biri de kısa bir ön yazıdır. CV’de bulunan ön yazı sizin kısaca kim olduğunuzu, neler yaptığınızı ortaya koyacaktır.

Eğitim Bilgileri

Herkes eğitim bilgilerinin öz geçmişte bulunması gerektiğini zaten biliyor. Sizlerin hangi bölüm ve okullarda okuduğunuzu öne süren şeylerden biri de eğitim bilgileridir.

Deneyimler

Daha önce nerde, ne kadar çalıştığınızı göstermenin yollarından biri de deneyimlerinizi girmeniz olacaktır.

İlgi Alanları

İlgi alanları bir öz geçmişte yapılan en büyük hatalar arasında yer almaktadır. Çünkü birçok kişi ilgi alanlarını genel başlık olarak girmektedir. Ancak, bir alt kategoride girilmesi daha doğru olacaktır. Örneğin: Kitap okumak değil! Soğuk Savaş dönemi tarih kitaplarını okumak ya da film izlemek değil, bilim kurgu filmleri izlemek olması gerekir.

Referanslar

CV’de yapılan en büyük hatalardan biri de referanslar kısmına kişisel bilgilerin paylaşılması olacaktır. Örneğin: Avukatların, savcıların telefon numaraları doğrudan öz geçmişte yer almamalı! Bunun yerine resmi e-posta adresleri kullanılmalıdır.

Diller

Her iş görüşmesinde bir yabancı dilin olup olmadığı merak edilenler arasındadır. Eğer yabancı dil bilmiyorsanız sadece ana dilinizde derecelendirme yaparak paylaşımda bulunabilirsiniz.

Yetenekler

Hangi iş görüşmesi olursa olsun, karşınıza mülakatta Excel nedir, bilmen gereken Excel formülleri neler? Adlı sorular karşınıza çıkacaktır. Çünkü artık dijitalleşen dünyada bilgisayar kullanmanız ve veriler ile işlem yapmanız gerekmektedir.

Kurslar/Sertifikalar

Günlük hayatta neler yaptığınızı gösteren en önemli şeylerden biri de katıldığınız eğitimlerdir. Bu sayede kendinizi geliştirdiğinizi gösterebilirsiniz. Eğer CV’nize ekleyeceğiniz bir sertifika yoksa, ücretsiz sertifika alabileceğiniz sitelere bakabilirsiniz.

Katılılan Yarışmalar

Yetenekler, eğitimlerden sonra daha önce katıldığınız bir yarışma var mı? İş verenler tarafından merak edilen konular arasında yer aldığını belirtmek isteriz.

Öz geçmişte, yani CV’nizde yanlış bir bilgi vermeniz sizin için sıkıntı olabilir. Çünkü mülakata girdiğiniz zaman CV’nizde belirtilen birçok bilgi burada karşınıza çıkacaktır. Ayrıca Linkedin hesabınızı mutlaka öz geçmişinizde vermeniz gerekmekte. Aynı zamanda profesyonel bir Linkedin hesabı oluşturmanız gerekmekte.

Bu içeriğimizde bir CV’nin nasıl olması gerektiği hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler bir öz geçmişin nasıl olması gerektiği hakkında neler biliyorsunuz, sizce burada olmazsa olmaz maddeler hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.