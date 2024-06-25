Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Oyun: Ulukayın: Ertuğrul Sistem Gereksinimleri
Ulukayın: Ertuğrul sistem gereksinimleri neler? Türk yapımı yeni oyun Ulukayın: Ertuğrul kaç GB yer kaplayacak? Merak edilen soruları cevaplayacağız.
Ulukayın: Ertuğrul sistem gereksinimleri, Ertuğrul Gazi'yi kontrol edeceğimiz yeni oyunda sorunsuz bir deneyim elde edilebilmesi için önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyimini olumsuz etkiler.
Bu rehberde Ulukayın: Ertuğrul'u PC kaldırır mı sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte Türk yapımı yarı açık dünya aksiyon macera oyunu Ulukayın: Ertuğrul'a dair detaylar!
Ulukayın: Ertuğrul Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB / Intel Arc A380
- DirectX: Sürüm 12
Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacak oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 veya Intel Arc A380 gerekiyor.
Ulukayın: Ertuğrul Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6700 XT veya Intel Arc A770 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D'ye ihtiyaç duyuluyor.
Ulukayın: Ertuğrul Kaç GB?
Ulukayın: Ertuğrul oyununun yüklenebilmesi için 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.
Ulukayın: Ertuğrul Çıkış Tarihi
En iyi Orta Çağ oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Ulukayın: Ertuğrul 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Oyunu Steam veya Epic Games Store üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.
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