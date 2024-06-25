Ertuğrul Gazi'yi Kontrol Edeceğimiz Oyun: Ulukayın: Ertuğrul Sistem Gereksinimleri

Ulukayın: Ertuğrul sistem gereksinimleri, Ertuğrul Gazi'yi kontrol edeceğimiz yeni oyunda sorunsuz bir deneyim elde edilebilmesi için önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu da oyun deneyimini olumsuz etkiler.

Bu rehberde Ulukayın: Ertuğrul'u PC kaldırır mı sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte Türk yapımı yarı açık dünya aksiyon macera oyunu Ulukayın: Ertuğrul'a dair detaylar!

Ulukayın: Ertuğrul Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB / Intel Arc A380

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğine sahip olacak oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 veya Intel Arc A380 gerekiyor.

Ulukayın: Ertuğrul Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 11 64-bit

: Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D

: Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6700 XT veya Intel Arc A770 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i7-12700 ya da AMD Ryzen 7 7800X3D'ye ihtiyaç duyuluyor.

Ulukayın: Ertuğrul Kaç GB?

Ulukayın: Ertuğrul oyununun yüklenebilmesi için 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Ulukayın: Ertuğrul Çıkış Tarihi

En iyi Orta Çağ oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Ulukayın: Ertuğrul 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Oyunu Steam veya Epic Games Store üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

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