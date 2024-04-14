uncharted-4-sistem-gereksinimleri

PlayStation markasına ait pek çok oyun son birkaç yıl içerisinde PC platformuna geldi. PC’ye gelen bu yapımların başında da Uncharted 4 geliyor. Eğer zamanında PlayStation sahibi olamadığınız için bu oyunu kaçırdıysanız şimdi oynamak için tam zamanı. Hemen Uncharted 4 sistem gereksinimlerini kontrol edin ve bu ikonik oyun serisinin en iyi oyunlarından birini deneyimleyin.

2022 yılında UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu isimli bir paket Steam’de yerini aldı. UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu ve UNCHARTED: Kayıp Miras oyunlarını içeren bu pakette en güncel Uncharted oyunları bulunuyor. Uncharted’ın son oyunlarını oynamak istiyorsanız ve bilgisayarınız da bu iş için yeterliyse hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Aşağıda Uncharted 4 sistem gereksinimlerini kontrol edin ve akıcı bir oyun deneyimi için bilgisayarınızda olması gereken özellikleri öğrenin.

Uncharted 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 126 GB kullanılabilir alan

Uncharted 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i7-4770, AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i7-4770, AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 (6 GB), AMD RX 570 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB), AMD RX 570 (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 126 GB kullanılabilir alan

Uncharted 4 sistem gereksinimlerine baktığımızda 16 GB RAM ve GTX 1060 modeli bir ekran kartının akıcı bir oyun deneyimi için yeterli olduğunu görüyoruz. Artık pek çok güncel oyun GTX 1060 ve üzerindeki kartları talep ediyor. 16 GB RAM ise artık standart oldu diyebiliriz. 126 GB’lık oyun dosyası ise göz korkutuyor. Artık pek çok AAA yapım 100 GB üzerinde dosya boyutları talep ediyor. Uncharted 4’ü bilgisayarınıza yüklemeden önce depolama biriminizde yeterince alan olduğuna emin olun.

Uncharted 4 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Uncharted serisini oynamış mıydınız? Uncharted 4 sistem gereksinimlerini siz nasıl buldunuz? Bilgisayarınız kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.