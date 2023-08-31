UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ile PlayStation markasının en hit oyunu artık Steam’de.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılında Steam’de çıkışını yapan UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, UNCHARTED 4’ü ve UNCHARTED: Kayıp Miras oyunlarını içeren bir paket.

Aksiyon ve macera oyunları denildiği zaman akla gelen ilk yapımlardan olan UNCHARTED serisinin oyunlarını Steam’de görmek büyük bir keyif.

Nathan Drake ve Chloe Frazer’ın akıl almaz maceralarına tanıklık etmek istiyorsanız ve UNCHARTED’ın insanlık sınırını aşan aksiyonunu deneyimlemek istiyorsanız bu koleksiyon paketine bayılacaksınız.

PC’de bu oyunu süper keskin 4K çözünürlük ve ultra geniş monitör desteği ile deneyimleyebilirsiniz. Sinematik bir hikaye anlatımına sahip olan bu oyun kelimenin tam anlamıyla bir klasiktir.

Nathan Drake’in son maceralarını -şimdilik- oynadığımız bu oyunlar grafiksel anlamda da çığır açan yapımlardır. Kaplama kalitesi olarak üst düzey bir iş ortaya koyan bu oyunlar sizi gerçekten film izliyormuş gibi hissettirecek.

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu İndir

Hemen UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu indirin ve Nathan Drake ile birlikte benzersiz bir maceranın içine düşün.

UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 126 GB kullanılabilir alan