UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99000.00 MB
- Üretici Naughty Dog
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UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ile PlayStation markasının en hit oyunu artık Steam’de.
2022 yılında Steam’de çıkışını yapan UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, UNCHARTED 4’ü ve UNCHARTED: Kayıp Miras oyunlarını içeren bir paket.
Aksiyon ve macera oyunları denildiği zaman akla gelen ilk yapımlardan olan UNCHARTED serisinin oyunlarını Steam’de görmek büyük bir keyif.
Nathan Drake ve Chloe Frazer’ın akıl almaz maceralarına tanıklık etmek istiyorsanız ve UNCHARTED’ın insanlık sınırını aşan aksiyonunu deneyimlemek istiyorsanız bu koleksiyon paketine bayılacaksınız.
PC’de bu oyunu süper keskin 4K çözünürlük ve ultra geniş monitör desteği ile deneyimleyebilirsiniz. Sinematik bir hikaye anlatımına sahip olan bu oyun kelimenin tam anlamıyla bir klasiktir.
Nathan Drake’in son maceralarını -şimdilik- oynadığımız bu oyunlar grafiksel anlamda da çığır açan yapımlardır. Kaplama kalitesi olarak üst düzey bir iş ortaya koyan bu oyunlar sizi gerçekten film izliyormuş gibi hissettirecek.
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Oyun oynarken hikayenin bir parçası olduğunuz karakterlerin hissiyatlarının yaşandığı, gerçeği aratmayan hikayeli oyunlar listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu İndir
Hemen UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu indirin ve Nathan Drake ile birlikte benzersiz bir maceranın içine düşün.
UNCHARTED Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB), AMD R9 290X (4 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 126 GB kullanılabilir alan
Şahane grafikler
Bitmek tükenmek bilmeyen aksiyon
İlgi çekici yan karakterler
Güzel bir hikaye
Sağlam ve basit oynanış mekanikleri
Sistem gereksinimleri biraz daha düşük olsa daha iyi olurmuş
İlk 3 oyun gelmeden bu oyunların gelmesi biraz garip olmuş