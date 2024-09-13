Until Dawn PC Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Until Dawn PC sistem gereksinimleri, popüler PlayStation oyununun bilgisayarda kasma ve donma sorunu olmadan oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Bu rehberde Ballistic Moon tarafından geliştirilen ve kaliteli grafikleriyle etkileyen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Until Dawn'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Until Dawn PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500x

Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 5 1500x RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 470

Until Dawn'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i7 4790K veya AMD Ryzen 5 1500x işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da Radeon RX 470'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.

Until Dawn PC Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT

Önerilen sistem gereksinimlerine en az Intel Core i5 8600 ya da AMD Ryzen 7 2700X işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600XT gerekiyor.

Until Dawn PC Kaç GB?

Until Dawn'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Until Dawn PC Çıkış Tarihi

En iyi korku oyunları arasında yer alan Until Dawn 4 Ekim 2024 tarihinde bilgisayara çıkacak.

Until Dawn PC Fiyatı

Merak içerisinde beklenen oyun Steam'de 59,99 dolar fiyat etiketiyle ön sipariş verilebiliyor.

Until Dawn hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.