Until Dawn PC’ye geliyor. PlayStation markasının korku dolu markası bilgisayarlarımızda oynanabilir olacak.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ballistic Moon tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Until Dawn’ın henüz kesin bir çıkış tarihi yok ancak elimizdeki bilgiler oyunun 2024 yılında çıkacağını gösteriyor. İlk kez 2015 yılında PlayStation 4 için çıkış yapan Until Dawn 2024 yılında artık PC sahipleri tarafından da oynanabilecek!

Until Dawn, korku filmlerinin bir alt janrı olan “slasher” türünün adeta oyunlaştırılmış bir versiyonu gibi. Son derece klişe bir hikayesi olmasına rağmen pek çok kişi tarafından beğenilen Until Dawn, interaktif hayatta kalma/korku türünde bir yapım. Bu türün en iyi temsilcilerinden biri olan bu oyunu eminiz ki pek çok kişi PC’de tekrar oynamak isteyecektir ya da ilk kez bilgisayarda deneyimleyecektir.

Dönemine göre inanılmaz iyi grafiklere sahip olan Until Dawn "Kelebek Etkisi" adı verilen bir mekanik üzerine kurulu olup, oyuncuların seçimlerine büyük önem verir. Her seçiminizi dikkatli bir şekilde yapmanız gereken bu oyunda hem çok korkacak hem de doğru kararı vermek için ter dökeceksiniz.

Until Dawn İndir

Henüz Until Dawn indirilmeye açık değil. Oyunun Steam sayfasına giderek Until Dawn’ı istek listesine ekleyerek oyuna olan ilginizi gösterebilirsiniz.

Until Dawn Sistem Gereksinimleri

Henüz Until Dawn için sistem gereksinimleri açıklanmadı. Bunun gibi tüm gelişmelerden haberdar olmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.