Görsel Çözünürlüğünü Yükselten Yapay Zeka: Upscayl Nedir? Nasıl Kullanılır?

Düşük çözünürlüklü görsel sorununa ‘elveda’ dedirten bir yapay zekâ uygulaması arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda dakikalar içinde kalitesiz görsellerinizi yüksek çözünürlüklü ve pürüzsüz hale getiren Upscayl uygulamasından bahsediyoruz. Üstelik bu program ücretsiz. Peki Upscayl nedir? Nasıl kullanılır?

Upscayl Nedir?

Yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak çözünürlüğü düşük olan görselleri çeşitli ayarlamalar yapıp kaliteli hale getirebileceğiniz bir araçtır. Windows, Mac ve Linux üzerinde kullanıma uygundur.

ChatGPT, Google Bard gibi tarayıcı üzerinden değil cihazınıza indireceğiniz bir uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamanın kendi sitesine giriş yaptıktan sonra sahip olduğunuz işletim sistemine uygun bir seçim yaparak cihazınızla uyumlu olan uygulamayı indirebilirsiniz.

Upscayl Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ aracının kendi sitesinden uygulamayı indirip bilgisayarınıza kurduktan sonra uygulamayı açabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda sol tarafta bir menü yer aldığını göreceksiniz. Bu menüde ‘Upscayl’ sekmesi açılmış halde olacak. Hemen yanında ise ‘Settings’ sekmesi bulunuyor.

Settings sekmesini incelediğimizde:

Settings’e geçtiğinizde ‘read wiki’ butonu beliriyor. Bu butondan programla ilgili çeşitli dökümanlara ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olmanız mümkün.

Alt kısımda yer alan ‘upscayl theme’den istediğiniz herhangi bir arayüz temasını seçerek programın görüntüsünde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Bunun altında ‘save outpot folder’ seçeneği bulunuyor. Eğer cihazınızda fotoğrafları depoladığınız belli bir yer varsa uygulamanın bu yeri hatırlamasını istiyorsanız, bu özelliği aktifleştirebilirsiniz.

‘Add custom models’ bölümünden programa farklı ölçeklendirici araçlar ekleme şansınız da var.

‘Save image as’ kısmından da görsellerin hangi formatta kaydedilmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Burada ‘png, jpeg, webp’ seçenekleri sıralanıyor. Hangisini seçerseniz, Upscayl ile oluşturduğunuz görsel cihazınıza bu formatta kaydedilir.

Son olarak ‘image scale’ bölümünden 2x, 3x, 4x gibi farklı ölçeklendirme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Bu seçim, görselde nasıl bir iyileştirme yapılacağını belirler. Bu özellik henüz deneysel modda ve geliştirilmeye devam ediliyor.

Upscayl sekmesinde ise: