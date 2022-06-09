Valorant İsim Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2022

Dünya’nın en meşhur ve popüler oyunlarından biri olan Valorant’ı duymayanımız kaldı mı emin değiliz. Eğer siz de bir Valorant oyuncusuysanız ve Valorant’taki nick’inizi nasıl değiştireceğinizi merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Valorant isim değiştirme işlemi sadece birkaç dakikanızı alacak bir işlemdir ve oldukça basittir.

Valorant nick değiştirme için aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolaylıkla Valorant’taki nickinizi değiştirebilirsiniz.



Valorant İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Riot hesabınıza girmeniz gerekmekte. Eğer bir Valorant hesabınız yoksa Valorant hesabı açmanız gerekir.

Riot hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan menüde Riot ID yazan yere tıklayın.

Halihazırda mevcut olan Riot ID’niz ekranda gözükecektir. Riot ID’nizin yanındaki kalem simgesine tıklayın.

Yeni Riot ID yazan yere yeni isminizi yazın.

Yeni isminizi yazdıktan sonra onaylayın ve Gönder tuşuna basın.

Kısa bir süre sonra isminiz değişmiş olacak.

Valorant isim değiştirme işlemi bu kadar basit.



Valorant Dick Değiştirme İşlemi Yapmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler:

Bu işlem bir kez yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde tekrar edilemez. İsminizi 30 günde bir değiştirebilirsiniz.

içerisinde tekrar edilemez. İsminizi 30 günde bir değiştirebilirsiniz. Küfür, hakaret ve argo sayılabilecek kelimeleri kullanmayın.

Nefret söylemi olan kelimeleri kullanmayın.

Kullanıcı adınızda “ Riot ” kelimesi geçmemeli.

” kelimesi geçmemeli. Riot Games’in nicklerini kullanamazsınız.

Valorant nick değiştirme işlemi ücretsiz olarak yapılabilen bir işlemdir. League of Legends’da olduğu gibi isminizi değiştirmek için ücret ödemenize gerek yoktur.

Yeni isminizi mümkün olduğunca yaratıcı seçin ve uzun süre hatta ömür boyu kullanabileceğiniz bir isim olsun. Öyle ki aynı ismi yıllarca, her oyunda kullanan oyuncular belli bir bilinirlik ve saygı kazanabilirler. Sık sık isminizi değiştirmenizi pek önermesek de Riot Games’in bu işlemi herkese açık ve ücretsiz bir şekilde sunması oldukça hoş.

Valorant isim değiştirme rehberimiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.