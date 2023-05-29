Valorant Satın Alma Geçmişine Nasıl Bakılır?

Valorant satın alma geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde çevrim içi tabanlı popüler video oyununda yapılan alışveriş geçmişine nasıl bakılacağını açıkladık.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant, her ne kadar oynaması ücretsiz olsa da yalnızca görünümü etkileyen çeşitli skin'ler sunuyor. Çeşitli ücretler karşılığında bu skin'ler satın alınabiliyor. Bazı oyuncular, hesap üzerinden bu zamana kadar hangi ögeleri satın aldığını öğrenmek isteyebiliyor.

Oyunda ne kadar harcama yaptığını ve hangi ürünleri aldığını öğrenmek isteyen kişiler için satın alma geçmişinin öğrenilmesini sağlayan özel bir web sayfası bulunuyor. Eğer siz de hesabınız üzerinden satın aldığınız ögeleri öğrenmek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Valorant Satın Alma Geçmişine Bakma Adımları

Satın alma geçmişini kontrol etme sayfasını ziyaret edin.

"Giriş Yap" butonuna basın.

"Satın alma geçmişimi göster" butonuna tıklayın.

"Toplam Harcanan" bölümünden miktar görünecektir.

Satın alma tarihi ve ödeme yöntemi gibi bilgilere de bakabilirsiniz.

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta hangi eşyaları satın aldığınıza bakmak için öncelikle oyunun "Satın Alma Yardımı" sayfasını ziyaret edin. Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak söz konusu sayfaya çok pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz.

"Satın Alma Yardımı" sayfasını ziyaret ettikten sonra web sitesinin ortasında konumlanan "Giriş Yap" butonuna basın. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda "Satın alma geçmişimi göster" seçeneğini seçin.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde hesabınız üzerinden hangi ürünleri satın aldığınızı pratik şekilde görebilirsiniz. Sayfanın alt kısmından satın alma tarihi ve ödeme yöntemi gibi bilgiler de bulunuyor. Bu sayede satın alma işlemi ile ilgili birçok bilgiye kolayca erişebilirsiniz.

"Toplam Harcanan" bölümünden bu zamana kadar ne kadar harcama yaptığınızı öğrenebilirsiniz. Böylelikle satın aldığınız ürünleri tek tek hesaplamanıza gerek kalmadan toplam harcama miktarına bakabilirsiniz.

Valorant'ta Hesap Satışı Yasak mı?

Riot Games tarafından belirlenen hizmet şartlarına göre Valorant'ta hesap satışı yasaktır. Oyunun hizmet şartlarında konu ile ilgili yer alan maddeler şu şekilde: