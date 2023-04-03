Valorant Sunucu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Valorant sunucu değiştirme işleminin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Bu nedenden dolayı farklı bir sunucuda oynamak isteyen oyuncular sunucunun nasıl değiştirildiğini merak ediyor. Hazırladığımız rehberde farklı bir sunucuda oynayabilmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz olarak sunulan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen Valorant'ta server değiştirme işlemi, başka bölgelerde yer alan kişiler ile birlikte oynayabilmenize olanak tanır.

Farklı sunucuya geçmek istemenin çeşitli sebepleri olabilir. Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan başarılı FPS oyununda sunucunun nasıl değiştirileceğini içeren bir rehber hazırladık. Eğer siz de başka bir sunucuda oynamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Valorant Sunucu Değiştirme Adımları

Valorant Destek sayfasını ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sayfanın alt kısmındaki "Bilet Gönder" butonuna basın.

Kutucuktan "Genel Soru" seçeneğini seçin.

Başlığa "Sunucu Değiştirme" yazın.

Açıklamaya şu andaki sunucuyu, yeni sunucuyu ve değiştirme sebebini yazın.

Gönder butonuna basın.

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında bulunan Valorant'ta server değiştirmek için bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığıyla oyunun destek sayfasını ziyaret edin. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında yer alan "Bilet Gönder" butonuna basın. Bu menünün sayfanın üst kısmında da yer aldığını belirtelim.

"Bilet Gönder" butonuna bastıktan sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada bir kutucuk ile karşılaşacaksınız. Kutucuğun üzerine tıklayın ve seçenekler arasından "Genel Soru" seçeneğini seçin.

Başlığa "Sunucu Değiştirme" kelimelerini yazın. Açıklamaya hesabın yer aldığı sunucuyu, geçiş yapmak istediğiniz sunucuyu ve sebebini yazın. Bu bilgileri ilgili kısımlara ekledikten sonra "Gönder" butonuna basın.

Söz konusu işlemi gerçekleştirdikten sonra talebiniz incelenecektir. Destek ekibi tarafından talebiniz incelendikten sonra size geri dönüş yapılacaktır. Eğer yoğunluk varsa geri dönüş biraz uzun sürebilir.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan FPS oyununda sunucunun değiştirilebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.