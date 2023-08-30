Valorant’ın yeni sezonu geldi çattı. Uzun bir süredir oyuncular Valorant yeni sezon ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Artık bekleyiş sona erdi ve Valorant Bölüm 07 Kısım 02 çıkışını yaptı.

Valorant’ın yeni sezonunun en dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz oyuna yeni eklenen Sunset haritasıdır. Ayrıca Breeze haritası da pek çok değişiklik ile birlikte geri döndü. Ejderin Buyruğu kaplamalarıyla ejderlerin gücünü keşfedeceğimiz bu dönemde Champions 2023 heyecanını ve Premier Çıkış Evresi’nin heyecanını hissediyoruz.

Valorant Yeni Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Valorant'ın yeni sezonu 29 Ağustos 2023 (bazı bölgelerde 30 Ağustos) tarihinde çıkış yapacak. Valorant Bölüm 07 Kısım 02 yine oyuncuları memnun edecek gibi gözüküyor. Yepyeni bir Valorant Savaş Biletine kavuşan oyuncular yeni içerikleri de merak ediyor. Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Biletinin içeriği:

Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti Ödülleri

Kaplamalar

Özgür Ruh Odin

Özgür Ruh Ghost

Özgür Ruh Marshal

Özgür Ruh Spectre

Devinim Vandal

Devinim Bulldog

Devinim Shorty

Devinim Stinger

Devinim Bıçağı (Devinim seti yeşil, turuncu ve mavi renklere sahip)

Panoramik Bucky

Panoramik Classic

Panoramik Guardian

RDBR Phantom

Uğurlar

Kapanış: Deliksiz Uğuru

Bölüm 07 // 02 Para Uğuru

Dönme Dolap Uğuru

Teraryum Hazinesi Uğuru

Ay Keki Uğuru

Panoramik Uğuru

Günbatımına Doğru Uğuru

Devinim Uğuru

Gözleme Kamyonu Uğuru

Taktiksel Salınma Uğuru

Spreyler

Cennet Çiçeği Spreyi

Yardımsever Köpke Spreyi

Buradan Çıkış Yok Spreyi

Dalgaların Hâkimi Spreyi

El Yakan Sorumluluk Spreyi

Seni Hınzır Spreyi

Çizsürenler Spreyi

Tech Derdim Buymuş Gibi Spreyi

Elleşme De Mama Ver Spreyi

Panoramik Spreyi

Rick’n Roll Spreyi

Devinim Spreyi

İmha Tuzağı Spreyi

Özgür Ruh Spreyi

Afili Boksör Spreyi

Gizli Kombinasyon Spreyi

Unvanlar

OwO Unvanı

Miyav Unvanı

Oyuncu Kartları

Tutunmak Yok Kartı

Kapanış: Tutunmak Yok Kartı

Savaşçı Sage Kartı

Maziye Yolculuk Kartı

Son Sayı Kartı

Gelato Kartı

Kurşun Geçirmez Kartı

KARŞI KARŞIYA // Jett ve Jett Kartı

Nanobomba Kartı

Panoramik Kartı

Devinim Kartı

Özgür Ruh Kartı

Vitruvius Kankuş Kartı

Gülümse Çekiyorum Kartı

Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödüllerine ve eski biletlerin ödüllerine detaylı bir şekilde bakmak istiyorsanız bu bağlantı sayesinde ilgili siteye ulaşabilirsiniz.

Valorant yeni sezon ne zaman gelecek, Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödülleri nedir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yeni harita ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödüllerini beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.