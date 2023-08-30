Valorant Yeni Sezon Ne Zaman Gelecek?
Valorant yeni sezon ne zaman başlayacak merak mı ediyorsun? Bölüm 07 Kısım 02 ile alakalı bilmen gereken her şey bu yazımızda sizlerle.
Valorant’ın yeni sezonu geldi çattı. Uzun bir süredir oyuncular Valorant yeni sezon ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Artık bekleyiş sona erdi ve Valorant Bölüm 07 Kısım 02 çıkışını yaptı.
Valorant’ın yeni sezonunun en dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz oyuna yeni eklenen Sunset haritasıdır. Ayrıca Breeze haritası da pek çok değişiklik ile birlikte geri döndü. Ejderin Buyruğu kaplamalarıyla ejderlerin gücünü keşfedeceğimiz bu dönemde Champions 2023 heyecanını ve Premier Çıkış Evresi’nin heyecanını hissediyoruz.
Valorant Yeni Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Valorant'ın yeni sezonu 29 Ağustos 2023 (bazı bölgelerde 30 Ağustos) tarihinde çıkış yapacak. Valorant Bölüm 07 Kısım 02 yine oyuncuları memnun edecek gibi gözüküyor. Yepyeni bir Valorant Savaş Biletine kavuşan oyuncular yeni içerikleri de merak ediyor. Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Biletinin içeriği:
Valorant VP Nedir, Nasıl Alınır?
İlk olarak 2019 yılında Riot Games tarafından yayınlanan Valorant, 2020’de tam sürümüne kavuştu. Henüz çok yeni bir oyun olmasına rağmen milyonlarca oyuncuya çok kısa sürede kavuştu ve Dünya’nın pek çok yerinde e-spor turnuvaları düzenlendi.
Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti Ödülleri
Kaplamalar
- Özgür Ruh Odin
- Özgür Ruh Ghost
- Özgür Ruh Marshal
- Özgür Ruh Spectre
- Devinim Vandal
- Devinim Bulldog
- Devinim Shorty
- Devinim Stinger
- Devinim Bıçağı (Devinim seti yeşil, turuncu ve mavi renklere sahip)
- Panoramik Bucky
- Panoramik Classic
- Panoramik Guardian
- RDBR Phantom
Uğurlar
- Kapanış: Deliksiz Uğuru
- Bölüm 07 // 02 Para Uğuru
- Dönme Dolap Uğuru
- Teraryum Hazinesi Uğuru
- Ay Keki Uğuru
- Panoramik Uğuru
- Günbatımına Doğru Uğuru
- Devinim Uğuru
- Gözleme Kamyonu Uğuru
- Taktiksel Salınma Uğuru
Spreyler
- Cennet Çiçeği Spreyi
- Yardımsever Köpke Spreyi
- Buradan Çıkış Yok Spreyi
- Dalgaların Hâkimi Spreyi
- El Yakan Sorumluluk Spreyi
- Seni Hınzır Spreyi
- Çizsürenler Spreyi
- Tech Derdim Buymuş Gibi Spreyi
- Elleşme De Mama Ver Spreyi
- Panoramik Spreyi
- Rick’n Roll Spreyi
- Devinim Spreyi
- İmha Tuzağı Spreyi
- Özgür Ruh Spreyi
- Afili Boksör Spreyi
- Gizli Kombinasyon Spreyi
Unvanlar
- OwO Unvanı
- Miyav Unvanı
Oyuncu Kartları
- Tutunmak Yok Kartı
- Kapanış: Tutunmak Yok Kartı
- Savaşçı Sage Kartı
- Maziye Yolculuk Kartı
- Son Sayı Kartı
- Gelato Kartı
- Kurşun Geçirmez Kartı
- KARŞI KARŞIYA // Jett ve Jett Kartı
- Nanobomba Kartı
- Panoramik Kartı
- Devinim Kartı
- Özgür Ruh Kartı
- Vitruvius Kankuş Kartı
- Gülümse Çekiyorum Kartı
Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödüllerine ve eski biletlerin ödüllerine detaylı bir şekilde bakmak istiyorsanız bu bağlantı sayesinde ilgili siteye ulaşabilirsiniz.
Valorant yeni sezon ne zaman gelecek, Valorant Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödülleri nedir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Yeni harita ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Bölüm 07 Kısım 02 Savaş Bileti ödüllerini beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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