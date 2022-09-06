Valorant VP Nedir, Nasıl Alınır?

İlk olarak 2019 yılında Riot Games tarafından yayınlanan Valorant, 2020’de tam sürümüne kavuştu. Henüz çok yeni bir oyun olmasına rağmen milyonlarca oyuncuya çok kısa sürede kavuştu ve Dünya’nın pek çok yerinde e-spor turnuvaları düzenlendi. Riot Games’in büyük ilgisi ve yatırımları sonucunda Valorant, hem e-spor camiasında hem de genel oyuncu tabanı tarafından oldukça beğenildi.

Valorant ücretsiz olarak oynanabilen çevrimiçi bir FPS oyunu. Takım bazlı bir yapıya sahip olan Valorant, CS:GO ile Overwatch’ın karışımı diyebileceğimiz bir oynanışa sahip. CS:GO’nun ateş etme nişan alma gibi genel özellikleri ile Overwatch’ın karakter bazlı oynanışını ustalıkla birleştiren Valorant, oldukça beğenilen bir oynanışa sahip oldu.

En iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan Valorant’ta VP isminde bir para birimi de bulunmakta. Pek çok oyuncu Valorant VP nedir ne değildir merak ediyor. Oyunda oldukça önemli bir rolü olan bu VP’ler neymiş bakalım.

Valorant VP Nedir?

VP, Valorant’ta kullanabileceğiniz bir para birimidir. VP’lerinizi kullanarak Valorant’ın oyun içi mağazasından silah kaplamaları, bıçaklar ve aklınıza gelebilecek pek çok oyun içi eşyayı satın almanız mümkün. Valorant’a birkaç ayda bir yeni koleksiyonlar ve silah kaplamaları geliyor. Birbirinden güzel bu koleksiyonlara sahip olmak için VP’lerinizi harcayabilirsiniz.

VP’ler yalnızca gerçek parayla satın alınabilir. Hal böyle olduğu için VP’ler oldukça kıymetli para birimleridir.

Valorant VP Nasıl Alınır?

Valorant VP satın almak için pek çok yöntem bulunuyor. Bunlardan ilk akla geleni tabii ki Valorant’ın oyun içi mağazasını ziyaret ederek VP satın almak. Kredi kartınız varsa kolaylıkla Valorant VP satın alabilirsiniz.

Valorant VP satın almak için izleyebileceğiniz bir diğer yöntem ise e-ticaret siteleridir. Dilediğiniz bir e-ticaret sitesini VP satın almak için ziyaret edebilirsiniz. Sitenin arama kısmına “Valorant VP” yazarak çıkan sonuçları inceleyebilirsiniz. Sonuçlar sizi memnun etmediyse sadece oyuncular için hizmet veren e-pin sitelerine de göz atmak isteyebilirsiniz. Bu tarz sitelerde pek çok ödeme yöntemi oyuncuların hizmetine sunulmuş durumdadır. Kredi kartınız olmasa bile bu tarz siteleri kullanarak alışveriş yapıp Valorant VP satın almanız mümkündür.

Valorant VP’leriyle alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki Valorant VP satın almak isteyen kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.