Valorant Nasıl Oynanır? İp Uçları ve Taktikler

Valorant çıktığı günden beri büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri olan Valorant hem ülkemizde hem de dünyada adeta bir fenomen haline geldi. Oyuna yeni başlayacak olan kişilerin ise aklında bir soru var. Valorant nasıl oynanır?

Biz de bu yazımızda bu konuyu ele alacağız. Valorant nasıl oynanır, Valorant taktikleri nedir gibi konuları ele alacağız. Hem Valorant’a yeni başlayacak oyuncular için hem de halihazırda oyunu biraz oynamış, kendine geliştirmek isteyenler için çok faydalı olacak bilgileri aşağıda listeledik.

Valorant Nasıl Oynanır?

Oyunu okuyun ve strateji geliştirin

Her zaman alıştırma yapın

Aim’inizi her zaman geliştirin

Ayarlarınızı gözden geçirin

Ayarlarınızı sık sık değiştirmeyin

Profesyonelleri izleyin

Sabırlı olun, şov yapmayın, aç gözlü olmayın

Tüm haritaları öğrenin

Tüm ajanları oynayın

Takımınızı oluşturun

Oyunu Okuyun ve Strateji Geliştirin

Valorant bir takım oyunudur ve bir amacı vardır. Spike’ı kurmak ve çözmek. Valorant bir team deathmatch oyunu değildir. Call of Duty ya da Battlefield’daki gibi “adam vurma” oyunu değildir. Hal böyle olduğundan oyunda yapmanız gereken bir görev vardır ve buna göre oynarsınız. Görev > oyuncu vurmak.

Bu nedenle her zaman için oyunu okuyun ve oyunu kazanmak için stratejiler geliştirin. Önceliğiniz görev yapmak olsun. Oyun içindeki hareketleriniz, konumlarınız her zaman için bu amaca hizmet etsin.

Her Zaman Alıştırma Yapın

Valorant yeteneğin ve pratiğin ön planda olduğu bir oyun. Özellikle dereceli maçlara girmeden önce muhakkak derecesiz, alıştırma maçları oynayın. Çok büyük fark yaratacak bu alışkanlık uzun vadede sizin rankınıza ve oynayışınıza etki edecek. Soğuk ellerle iyi aim alacağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Aim’inizi Her Zaman Geliştirin

Aim Valorant’ta çok önemli. En önemli şeyler sıralaması yapacak olursan aim almak ilk üçe girerdi herhalde. Kötü bir aim ile bu oyunda var olmanız imkansıza yakın. Aim Lab gibi oyunlar sayesinde nişan alma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Valorant benzeri oyunlarda da çok iyi sonuç veren bu oyun aiminizi geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

Ayarlarınızı Gözden Geçirin

Valorant’ta nişangahınızdan fare hassasiyetinize, grafik ayarlarınızdan DPI’ınıza kadar pek çok şey oynayışınızı büyük ölçüde etkiler. Hal böyle olduğundan ayarlarınızı bir gözden geçirmenizde fayda var. Kendinize uygun olan ayarları bulmak biraz zaman alsa da o ayarları bulduğunuz zaman kendinizi hiç olmadığı kadar iyi hissedeceksiniz.

Ayarlarınızı Sık Sık Değiştirmeyin

Bir önceki tavsiyemizle biraz zıt gibi gözükse de bunu dememizin önemli bir sebebi var. Kendinize uygun ayarı bulmak çok önemli, evet, ancak sürekli ayar değiştirmek ve yeni bir şeyler denemek sizi sürekli geride bırakacak bir davranıştır. Evet kendinize uygun ayarları bulana kadar değişiklik yapmalısınız ancak bunlar sık sık olmamalı.

Valorant’ta kas hafızası dediğimiz kavram büyük önem arz ediyor. Size dünyanın en iyi ayarları da verilse o ayarda siz yeterince pratik yapmadıysanız elde edeceğiniz şey bir hiç olacaktır. Bu nedenle sık sık ayar değiştirmekten kaçının.

Profesyonelleri İzleyin

Valorant e-spor bakımından son derece ileri bir oyun. Pek çok profesyonel e-sporcu var ve bunların tekrarlarını izlemek size çok şey katacaktır. Valorant çok geniş bir oyun ve oyunda görebileceklerinizin sınırı yok denecek kadar geniş. Bu nedenle Valorant profesyonellerinin maçlarını muhakkak izleyin.

Hele ki bu oyun artık sizin bir yaşam biçimizin haline geldiyse, çok yüksek ranklarda oynamak ve bir yerlere gelme peşindeyseniz sizden iyi oyuncuları muhakkak izlemelisiniz. Bu yöntemle aim’inizin geliştiğini bile hissetmeniz mümkün.

Sabırlı Olun, Şov Yapmayın, Aç Gözlü Olmayın

Sabır bu oyundaki kilit kelimelerden bir tanesi. Bırakın riske giren taraf rakip oyuncu olsun. Bırakın o sizin üzerinize doğru koşsun. Bu oyunda sabırlı ve soğukkanlı olmak sizi bir üst seviyeye çıkaracak anahtar kelimedir.

Evet Valorant editleri çok havalı, evet oyunda şov yapmak sizi iyi hissettiriyor ancak ne pahasına? “Şov yapmak” sizi daha iyi bir ranka yerleştirmiyor. Eğlenmek ya da karşı tarafı küçük düşürmek için girdiğiniz hallerden vazgeçin. Kritik oyunlarda şov yapmak kesinlikle çok yanlış bir hareket.

Aç gözlü olmamak da çok önemli. Hırs yapıp en yüksek skora ulaşmak her zaman iyi bir şey değil. Sürekli oyun kazandıracak hamleler yapmak, her zaman en önden giden taraf olmak sizi sadece oyundan soğutur.

Tüm Haritaları Öğrenin

Valorant’ta bilgi çok önemlidir. Haritaların avantajlı ve dezavantajlı noktalarını bilmek çok önemli. Dereceli oyundaki tüm haritaları evinizmiş gibi bilmek çok önemlidir. Mükemmel bir aiminizin oluşması süreç alır ancak tüm mapleri öğrenmek ve bu konuda uzmanlaşmak çok daha kısa sürede gerçekleştirebileceğiniz bir yetidir. Bu nedenle oyundaki haritaların tüm detaylarını en kısa sürede öğrendiğinizden emin olun.

Tüm Ajanları Oynayın

Her Valorant oyuncusunun maalesef ki tüm ajanları açacak kadar parası olmayabilir ancak mümkün olduğunca tüm ajanlara erişiminiz olsun. Hangi ajanın hangi oyunda işe yarayacağını bilemezsiniz. Tüm ajanları oynadığınızda karşınızdaki ajanın yapabileceklerini ve yapamayacaklarını en iyi siz bilirsiniz. Bu da size büyük bir avantaj sağlar.

Bilmediğiniz bir ajan tarafından sürekli öldürülüyorsanız ve bunun sebebini bilmiyorsanız vay halinize. Ajanların becerileri oyunda çok önemli bir yer tutuyor. İyisi mi siz hepsini öğrenin.

Takımınızı Oluşturun

Geldik en zor kısma. Öyle ya da böyle, Valorant bir takım oyunu. Pek çok tek tabanca Valorant oyuncusu bu gerçekle yüzleşmeli. Ne kadar iyi veya kötü bir oyuncu olursanız olun bir takıma ihtiyacınız var. İletişim kurmasını bilen, sesli iletişim kurmakta bir engeli olmayan birkaç arkadaş edinin.

Valorant’ı sizin kadar ciddiye alan insanlar bulun. Performansınızı artırmanın en iyi yollarından biri bu oyunu arkadaşlar ile oynamaktır. Yeteneğinden ve ciddiyetinden emin olduğunuz 4 kişi bulmak mükemmel bir aim’den çok daha kıymetlidir.

Valorant taktikleri ve ipuçları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Valorant’taki yeteneklerinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.