Ücretsiz Video İndirme Aracı: VidsSave İncelemesi

Günümüzde YouTube, Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformların yaygınlaşması ile beraber videolar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Bilgiye ve eğlenceye anında ulaşma imkânı sunan videolar özellikle seyahat ederken zaman geçirmenin en keyifli yolunu sunuyor. Ne var ki internet bağlantısı gerekliliğinden dolayı bazı durumlarda bu videolara erişimde sorunlar yaşanabiliyor.

Tam da bu noktada video indirme araçları devreye giriyor. Bu hizmetler sayesinde istediğiniz videoyu bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize indirebilir ve istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Video indirme araçları arasında VidsSave hem kullanım kolaylığı hem de özellik yelpazesi nedeniyle öne çıkıyor.

VidsSave, YouTube video indir seçeneği ile platformda yer alan videoların hızlı ve pratik şekilde indirilebilmesini sağlıyor. Bu aracı kullanarak hem uzun videoları hem de Shorts olarak isimlendirilen kısa videoları indirebilirsiniz. Ayrıca hizmetin desteklediği platform YouTube ile sınırlı değil. Ayrıca Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok ve X (eski adıyla Twitter) videolarını da indirmek mümkün.

VidsSave Özellikleri

Kurulum gerektirmiyor.

Farklı çözünürlük seçenekleri

Videoyu indirmeden boyutunu öğrenme

YouTube videosunun Thumbnail'ini gösterme

YouTube Shorts videolarını indirme

Videonun MP3 formatını indirme

YouTube'un yanı sıra Facebook, TikTok, Instagram, X ve Pinterest videolarını indirme

Türkçe dil desteği

Tüm video işleme işlemleri yerel olarak yapılıyor. Bu da veri depolama ya da güvenlik reskinin olmamasını sağlıyor.

VidsSave'in en büyük avantajlarının başında kurulum gerektirmemesi geliyor. Direkt olarak web sitesini ziyaret edip birkaç adım uygulayarak videoyu indirebilirsiniz. Hizmet ayrıca 360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p ve 2160p dahil olmak üzere çeşitli çözünürlük seçenekleri sunuyor. Herhangi bir kısıtlama olmadan istediğiniz çözünürlüğü seçebilirsiniz.

Popüler hizmet ayrıca dosya boyutlarını da gösteriyor. Örneğin 9 dakika civarında bir videonun bağlantısını kutucuğa yapıştırdığımızda 480p çözünürlüğünün 17 MB civarında, 1080p çözünürlüğünün 63 MB civarında, 2160p çözünürlüğün ise 476 MB civarında olduğunu görüyoruz. İndirme işlemini başlatmadan dosya boyutlarını görüyor olmamız önemli bir avantaj sağlıyor.

Çözünürlük ve dosya boyutlarının yanı sıra format seçme imkânı da mevcut. Videonun ister MP4 formatını ister MP3 formatını indirebilirsiniz. Eğer videonun MP3 formatını indirmek istiyorsanız "Ses" sekmesine girmeniz gerekiyor. Ses tarafında da 48 kbps, 128 kbps ve 256 kbps seçenekleri bulunuyor. Bu ses seçeneklerinin yanında da dosya boyutunun kaç MB olduğu bilgisi yer alıyor.

Video bağlantısını yapıştırdığınızda videonun Thumbnail'ini de görebilirsiniz. Hizmette YouTube'un yanı sıra Pinterest, Instagram, Facebook, X ve TikTok platformlarında yer alan videolar da indirilebiliyor. Örneğin bir TikTok videosunu indirmek için web sitesinden TikTok'u seçmeniz ve videonun bağlantısını girmeniz yeterli oluyor.

VidsSave ile Youtube Videosu Nasıl İndirilir?

VidsSave, YouTube videosu indirme sürecini inanılmaz kolay bir hâle getiriyor. Yalnızca birkaç basit adım uygulayarak istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. Üstelik bunun için bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize herhangi bir program yüklemenize de gerek yok. Video indirmek için sadece bir web tarayıcısı yeterli oluyor. Uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Adım 1: Çevrim içi video indirici VidsSave'in web sitesini ziyaret edin.

Adım 2: YouTube videosunun bağlantısını kutucuğa yapıştırın.

Adım 3: Format ve kalite seçin.

Adım 4: "İndir" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda indirme işlemi başlayacaktır.

Sonuç

VidsSave, video indirmenin çok pratik bir yolunu sunuyor. Yalnızca birkaç adımda YouTube, Pinterest, Instagram, X, Facebook veya TikTok'ta yer alan bir videoyu çok kısa bir sürede indirmek mümkün. Hizmetin çözünürlük ve ses kalitesi seçenekleri sunması ve dosya boyutunu göstermesi de büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer çevrim içi video indirme hizmeti arıyorsanız VidsSave, ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu içerik VidsSave iş birliği ile hazırlanmıştır.