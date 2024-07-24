ViewSonic XG323-4K-OLED2 Oyuncu Monitörü Özellikleri ve Fiyatı

Çin’de sastışa çıkan yeni büyük ekranlı oyuncu monitörü çift mod seçeneği ile dikkat çekiyor. ViewSonic tarafından piyasaya sürülen ürün, tamamen oyunlar için özel olarak tasarlanmış.

Çözünürlük, parlaklık değerleri ve grafik performansı ile oyun deneyiminizi iyileştirecek bu monitörle kesintisiz ve akıcı oyun deneyimine hazır mısınız? Öyleyse gelin, ViewSonic XG323-4K-OLED2’nin özelliklerine yakından bakalım!

ViewSonic XG323-4K-OLED2 Özellikleri

4K çözünürlüklü yeni OLED monitörü ile piyasaya iddialı bir giriş yapan ViewSonic, bu cihazında 31.5 inç boyutunda yeterince geniş ve kullanışlı bir panel sunuyor.

3840 X 2160 px çözünürlüğe sahip olan bu ekran 240 Hz yenileme hızı ile çalışıyor. Çözünürlüğü 1920 x 1080 Hz olarak ayarladığınızda ise ekran yenileme hızı 480 Hz’e kadar yükseliyor.

Bu monitörü diğer oyuncu monitörlerinden ayıran en önemli özelliğin yukarıda belirttiğimiz çift mod seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü piyasada satılan diğer oyuncu monitörlerine baktığımızda 4K çözünürlükle 480 FPS sunabilen çok fazla cihaz yok.

Cihazın üstünde iki adet DP 2.1 çıkışı bulunuyor. Ayrıca bir adet Type-C ve bir adet HDMI girişi mevcut.

Type-C Girişinden 140 W ile başka cihazları şarj edebilen monitör aynı zamanda bu cihazlara veri aktarımı da yapabiliyor.

VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip olan monitörde standart ayarda parlaklık değeri 450 kandela olarak belirtiliyor. HDR moduna aldığınızda ise 1300 kcd/ m2’ye kadar yükselebiliyor.

Monitörün kendisi ile birlikte bir adet de stand gönderiliyor. Bu aparat sayesinde ekranın açısını ve yüksekliğini kolayca ayarlayabiliyorsunuz.

Kendi içinde iki adet 5 W’luk hoparlör bulunan monitörde bu hoparlörlerin kontrolü için kullanılan bir adet uzaktan kumanda bulunuyor.

ViewSonic XG323-4K-OLED2 Fiyatı

ViewSonic tarafından piyasaya sürülen yeni nesil oyuncu monitörü şu an için sadece Çin pazarında satışa çıkarıldı. Global ölçekte ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Aynı şekilde Türkiye’de ne zaman piyasaya sürüleceği de şimdilik meçhul. Fiyatına gelecek olursak, Çin pazarındaki satış fiyatı baz alındığında rekabetçi bir etikete sahip olduğunu söylemek mümkün.

Peki, bu oyuncu monitörü Çin’de ne kadar? Derseniz, yaklaşık 1.500 dolar gibi bir fiyattan satışa çıktığını söyleyebiliriz.