Vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Vivo X Fold 2 özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda çok yakında tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefon modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Akıllı telefon sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Vivo, çok yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo X Fold 2 olarak adlandırılan telefonun donanım bileşenleri henüz açıklanmadı fakat bu zamana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı.

Not: Bu rehber, Vivo X Fold 2 modelinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Vivo X Fold 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,03 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1916 x 2160 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 360 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Katlanmış Ekran Boyutu: 6,53 inç

Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

Ön Kamera: 16 MP + 16 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.3

NFC: ?

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Kablosuz Şarj: 50W

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

İddiaya göre Vivo X Fold 2 modelinin katlanmamış hâli 8,03 inç, katlanmış hâli ise 6,53 inç ekran büyüklüğünde olacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameraya 12 MP çözünürlüğünde iki adet kameranın eşlik edeceği söyleniyor.

Arka kameraların 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine saihp olacağı ileri sürülüyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunacağı iddia ediliyor.

Yakında en iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alması beklenen modelde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin ve 12 GB RAM'in yer alacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği görebiliriz.

4800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen katlanabilir telefonun 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini desteklemesi bekleniyor. Peki, Vivo X Fold 2 fiyatı ne kadar olacak?

Vivo X Fold 2 Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 1400 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 1550 dolar

Vivo X Fold 2 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümünün yaklaşık 1400 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun ise 1550 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Söz konusu katlanabilir telefonun fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla cihaz farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi

Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Vivo X Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin nisan ayı içerisinde tanıtılacağı söyleniyor. Telefonun Çin pazarına özel olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu yazıda Vivo X Fold 2 modelinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.