Vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Vivo X Fold 2 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte yeni katlanabilir telefonun detayları!
Katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Vivo X Fold 2 özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda çok yakında tanıtılması beklenen yeni katlanabilir telefon modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Akıllı telefon sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Vivo, çok yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo X Fold 2 olarak adlandırılan telefonun donanım bileşenleri henüz açıklanmadı fakat bu zamana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı.
Not: Bu rehber, Vivo X Fold 2 modelinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
Vivo X Fold 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,03 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1916 x 2160 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 360 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Katlanmış Ekran Boyutu: 6,53 inç
- Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4nm
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP + 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- NFC: ?
- Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Kablosuz Şarj: 50W
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
İddiaya göre Vivo X Fold 2 modelinin katlanmamış hâli 8,03 inç, katlanmış hâli ise 6,53 inç ekran büyüklüğünde olacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameraya 12 MP çözünürlüğünde iki adet kameranın eşlik edeceği söyleniyor.
Arka kameraların 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine saihp olacağı ileri sürülüyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunacağı iddia ediliyor.
Yakında en iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alması beklenen modelde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin ve 12 GB RAM'in yer alacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği görebiliriz.
4800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen katlanabilir telefonun 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini desteklemesi bekleniyor. Peki, Vivo X Fold 2 fiyatı ne kadar olacak?
Vivo X Fold 2 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 1400 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 1550 dolar
Vivo X Fold 2 modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümünün yaklaşık 1400 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun ise 1550 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Söz konusu katlanabilir telefonun fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla cihaz farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.
Vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi
Çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen Vivo X Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin nisan ayı içerisinde tanıtılacağı söyleniyor. Telefonun Çin pazarına özel olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
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Bu yazıda Vivo X Fold 2 modelinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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