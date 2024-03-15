vivo X80 Pro Özellikleri ve Fiyatı
vivo X80 Pro, amiral gemisi telefonlar arasında bir yıldız olarak parlıyor. Peki, Vivo X80 Pro özellikleri ve fiyatı nedir? İşte cevabı.
Güçlü işlemcisi, etkileyici ekranı ve olağanüstü kamera sistemiyle dikkat çeken vivo X80 Pro, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda hazırladığımız yazıda, vivo X80 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.
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vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
vivo X80 Pro Özellikleri
Öncelikle vivo X80 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Cihaz 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüğe ve 1Hz ile 120Hz arasında değişen yenilenme hızıyla, Samsung yapımı bir E5 LTPO2 AMOLED ekran kullanıyor.
Ekranın altında yüzde 38,7 daha geniş tanıma alanına sahip bir ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunuyor.
vivo X80 Pro'nun en dikkat çekici özelliği ise Zeiss ile ortaklaşa geliştirilen kamera sistemidir. Dörtlü arka kamera sistemi, her türlü fotoğrafçılık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.
Ana kamera, 50MP Sony IMX866 sensör ve OIS ile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekiyor. Ultra geniş açı kamerası, geniş manzaraları ve grup fotoğraflarını mükemmel bir şekilde yakalıyor.
Portre kamerası, 2x optik zoom ile doğal ve etkileyici portreler çekmeye imkan veriyor. Periskop telefoto kamerası ise 5x optik zoom ve 60x dijital zoom ile uzaktaki nesneleri net bir şekilde fotoğraflamanıza olanak tanıyor.
Cihazda 80W kablolu hızlı ve kablosuz 50W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh batarya yer alıyor. Diğer ek özellikler arasında ise gelişmiş 27 katmanlı VC soğutma sistemi, HiFi ses yongası, daha geniş menzilli NFC, stereo ve IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası bulunuyor.
Siyah, turuncu ve yeşil renkleri bulunan cihazın Snapdragon 8 Gen 1 seçeneği, 8GB/256GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB bellekle sunuluyor.
vivo X80 Pro özellikleri:
- Ekran: 6.78 inç LTPO3 AMOLED, 120Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük (1440 x 3200 piksel), üst düzey parlaklık.
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (güçlü performans)
- RAM: 12GB
- Depolama: 256GB veya 512GB
- Kamera Sistemi:
- Arka:
- 50MP Ana kamera (OIS)
- 8MP Periskop telefoto (5x optik zoom, OIS)
- 12MP Gimbal portre lens (2x optik zoom)
- 48MP Ultra geniş açı
- Ön: 32MP
- Arka:
- Batarya: 4700mAh (80W hızlı kablolu şarj, 50W kablosuz şarj)
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı FunTouch OS 12
- Diğer Özellikler IP68 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi sensörü
vivo X80 Pro Fiyatı
vivo X80 Pro'nun Türkiye fiyatı 2024 yılı itibariyle 18.999 TL civarındadır. Belirlenen fiyat artabilir veya dönemsel kampanyalar ile biraz daha uygun fiyata bulunabilir.
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vivo, ürün ailesini genişletmeye ve dolaylı yoldan akıllı telefon pazarındaki payını büyütmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakın zamanda V30 Pro gibi iddialı modellerle karşımıza çıktı.
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