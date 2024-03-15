Güçlü işlemcisi, etkileyici ekranı ve olağanüstü kamera sistemiyle dikkat çeken vivo X80 Pro, özellikle fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda hazırladığımız yazıda, vivo X80 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

vivo X80 Pro Özellikleri

Öncelikle vivo X80 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Cihaz 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüğe ve 1Hz ile 120Hz arasında değişen yenilenme hızıyla, Samsung yapımı bir E5 LTPO2 AMOLED ekran kullanıyor.

Ekranın altında yüzde 38,7 daha geniş tanıma alanına sahip bir ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunuyor.

vivo X80 Pro'nun en dikkat çekici özelliği ise Zeiss ile ortaklaşa geliştirilen kamera sistemidir. Dörtlü arka kamera sistemi, her türlü fotoğrafçılık ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Ana kamera, 50MP Sony IMX866 sensör ve OIS ile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekiyor. Ultra geniş açı kamerası, geniş manzaraları ve grup fotoğraflarını mükemmel bir şekilde yakalıyor.

Portre kamerası, 2x optik zoom ile doğal ve etkileyici portreler çekmeye imkan veriyor. Periskop telefoto kamerası ise 5x optik zoom ve 60x dijital zoom ile uzaktaki nesneleri net bir şekilde fotoğraflamanıza olanak tanıyor.

Cihazda 80W kablolu hızlı ve kablosuz 50W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh batarya yer alıyor. Diğer ek özellikler arasında ise gelişmiş 27 katmanlı VC soğutma sistemi, HiFi ses yongası, daha geniş menzilli NFC, stereo ve IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikası bulunuyor.

Siyah, turuncu ve yeşil renkleri bulunan cihazın Snapdragon 8 Gen 1 seçeneği, 8GB/256GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB bellekle sunuluyor.

vivo X80 Pro özellikleri:

Ekran: 6.78 inç LTPO3 AMOLED, 120Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük (1440 x 3200 piksel), üst düzey parlaklık.

6.78 inç LTPO3 AMOLED, 120Hz yenileme hızı, QHD+ çözünürlük (1440 x 3200 piksel), üst düzey parlaklık. İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (güçlü performans)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (güçlü performans) RAM: 12GB

12GB Depolama: 256GB veya 512GB

256GB veya 512GB Kamera Sistemi: Arka: 50MP Ana kamera (OIS) 8MP Periskop telefoto (5x optik zoom, OIS) 12MP Gimbal portre lens (2x optik zoom) 48MP Ultra geniş açı Ön: 32MP

Batarya: 4700mAh (80W hızlı kablolu şarj, 50W kablosuz şarj)

4700mAh (80W hızlı kablolu şarj, 50W kablosuz şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı FunTouch OS 12

Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 Diğer Özellikler IP68 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi sensörü

vivo X80 Pro Fiyatı

vivo X80 Pro'nun Türkiye fiyatı 2024 yılı itibariyle 18.999 TL civarındadır. Belirlenen fiyat artabilir veya dönemsel kampanyalar ile biraz daha uygun fiyata bulunabilir.

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