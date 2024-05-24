Vivo Y200T ve Y200 GT Özellikleri ve Fiyatı

Vivo’nun Y200 serisine katılacak yeni akıllı telefon modelleri belli oldu. Vivo Y200T Çin’de duyuruldu. 5G teknolojili bu telefonun yanında Vivo Y200GT de görücüye çıktı.

Her iki modelde de gelişmiş teknik özellikler bizleri bekliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran ve kamera ile donatılan modellerde güçlü batarya, nitelikli işlemci ve farklı depolama seçenekleri mevcut olacak. Bu yazımızda Vivo Y200T ve Y200GT’nin sahip olduğu özellikleri ve cihazların satış fiyatları ile ilgili detayları kaleme alıyoruz.

İşte, Vivo 200 serisinin yeni üyeleri ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Vivo Y200T Özellikleri

6.72 inç büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olan modelde ekran yenileme hızı 120 Hz olarak belirtiliyor.

6.000 mAh kapasiteli bataryada 44W hızlı şarj desteği sunan modelde işlemci olarak Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti kullanılıyor.

Kamera setine baktığımızda arka tarafta 50 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik derinlik sensörünün eşlik ettiğini görüyoruz.

Ön yüzeyde ise 8 MP’lik bir adet öz çekim kamerası bulunuyor.

İşletim sistemi olarak Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanılıyor.

RAM kapasitesi için 8-12 GB, dahili depolama için 128 – 256 ve 512 GB seçenekleri sunuluyor.

Vivo Y200GT Özellikleri

Vivo Y200GT modelinde ekran büyüklüğü 6.78 inç’e yükseliyor. AMOLED teknolojili ekran çözünürlüğü 1260 x 2800 px FHD+ olarak belirtiliyor.

Piksel yoğunlupu 452 PPI olan ekranın yenileme hızı 144 Hz.

Batarya kapasitesi Vivo Y200t ile aynı olup 6.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı şarj desteği ise bu modelde 80 W’a yükseliyor.

Arka kamera seti 50 + 2 MP olan cihazın kamera sisteminde OIS desteği bulunuyor.

Vivo Y200GT, gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alıyor. Grafik işlemcisi ise olarak Adreno 720 tercih edilmiş.

8 ve 12 GB RAM seçeneği sunan telefonda dahili hafıza kapasitesi 128 – 256 – 512 GB alternatiflerinden oluşuyor.

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 bağlantı desteği mevcut.

Ayrıca cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık anlamında IP54 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu da telefonun su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Vivo Y200T ve Vivo Y200GT Fiyatları

Her iki model için de belirlenen satış fiyatları tercih edilen RAM ve dahili depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. RAM kapasitesine baktığımızda 8 GB’lık modellerde 128 GB dahili hafıza sunan alternatiflerin fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM 128 GB Dahili Hafızalı Y200T: 165 Dolar

8 GB RAM 128 GB Dahili Hafızalı Y200GT: 207 Dolar

Aynı cihazların 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafızaya sahip olan modelleri ise:

Y200T: 235 Dolar

Y200GT: 290 Dolar şeklinde fiyatlandırılıyor.

Türkiye’de satışa çıkması durumunda bu fiyatlara bir de vergilerin ekleneceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Siz bu telefonları nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelirse satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın!