Vivo Y37 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Vivo’nun yeni akıllı telefon modeli Y37 Pro, Y300 Pro modeli ile birlikte görücüye çıktı. Orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olarak dikkat çeken Y37 Pro’nun sunduğu özellikler ise merak konusu oldu.

Bu içerikte Vivo Y37 Pro’nun ekran, batarya, işlemci, depolama, kamera ve diğer alanlarda kullanıcılara sunduğu özelliklere ve cihazın satış fiyatına yakından bakıyoruz. İşte, Vivo Y37 Pro ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Vivo Y37 Pro Özellikleri

6.68 inç büyüklüğündeki LCD ekranda HD+ çözünürlük sunuyor.

Ekran yenileme hızı 120 Hz olarak belirtiliyor.

İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alan cihazın batarya kapasitesi dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

6000 mAh kapasiteli batarya ile 44 W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Depolama özelliklerine baktığımızda 8 GB’lık bir RAM kapasitesi bizi karşılıyor. Dahili depolama için ise 256 GB’lık bir alan mevcut.

Cihazın yan tarafında bulunan parmak izi sensörü sayesinde cihaz kontrolü daha güvenli hale getiriliyor.

Ön yüzeyde 5 MP çözünürlüğe sahip olan bir adet özçekim kamerası mevcut.

Arka tarafta ise ikili kamera setine yer verildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki ana kamera olup 50 MP çözünürlük sunuyor. Diğeri ise 2 MP’lik derinlik sensörü olarak kullanılıyor.

Cihazda toza ve suya karşı dayanıklılık seviyesi IP sertifikası ile derecelendirilmiş. Toza karşı dayanıklığı IP6X, suya karşı dayanıklılığı ise IPX4 sınıfında değerlendiriliyor. Yani toza karşı maksimum dayanıklılık gösteren cihaz su sıçramalarına karşı korunaklı olsa da tamamen su geçirmez bir cihaz olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Vivo Y37 Pro Fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkması planlanan cihaz şu an için farklı depolama seçenekleri sunmuyor. Tek seçenek olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunan model satışa çıkarılıyor.

Bu cihazın Çin’deki fiyat etiketinin 1.799 Çin Yuanı olacağı belirtiliyor. Dolar olarak baktığımızda yaklaşık 255 Dolar’a denk gelen bu rakam, TL bazında yaklaşık 8.700 TL olarak hesaplanıyor.

Tabi ki bu rakama eklenecek vergileri de hatırlatmakta fayda var. Güncel kura göre hesaplanan 8.700 TL’lik rakama 21 Eylül 2024 tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları dahil edildiğinde 17.700 TL civarında bir rakamla karşılaşıyor. Şu an için Türkiye’de Y37 Pro’nun satış fiyatına ilişkin bu rakama yakın bir beklentiden söz edebiliriz.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatına göre sunduğu özellikler sizce yeterli mi? Yorumlara yazabilirsiniz.