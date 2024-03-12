Otomatik Odaklamalı ViXion1 Akıllı Gözlük Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde bir yeniliğe daha imza atıldı. Otomatik odaklanma yapabilen akıllı gözlük modeli ViXion1 gündeme damgasını vurdu. Kendi kendine lens ayarı yaparak kullanıcıya çok yönlü kullanım imkânı sunan bu ürün günlük hayatta gözlük kullananların ilgisini çekmeyi başardı.

Akıllı telefon aracılığıyla yönetebileceğiniz gözlükle ilgili detayları yazımızda ele alıyoruz!

ViXion1 Akıllı Gözlük Nedir?

Görme bozuklukları yaşayan kişiler bu durumun farkına varınca soluğu göz doktorunun yanında alıyor. Doktorlar ise mevcut göz problemlerini analiz edip hastalarına bir veya birden fazla gözlük kullanmasını önerebiliyor.

Hem uzak hem de yakını görmekte zorlananlar günlük hayatta yanlarında iki farklı gözlük bulunduruyor ve ihtiyacına göre birini takıp diğerini çıkartmakla uğraşıyor. ‘Peki, bunun ViXion1 ile ilgisi ne?’ Derseniz şunu söylememiz gerekiyor ki bu akıllı cihaz aslında gözlük kullanıcılarına tam da bu noktada büyük bir pratiklik sağlıyor.

Akıllı telefon üzerinden yapacağınız ayarlamalar ve otomatik odaklama özelliği sayesinde tek cihaz ile görme problemlerinize çözüm üretmiş oluyor. Lens ayarlarını kendisi yaparak sizi gözlük değiştirme zahmetinden kurtatıyor.

ViXion1 Akıllı Gözlük Özellikleri

Cihazda kullanılan özel lensler otomatik odaklama özelliğine sahip.

Ürüne entegre edilmiş bir adet batarya bulunuyor ve bu batarya 10 saatlik kesintisiz kullanım sunuyor.

Ağırlığı 55 gram ve bu sayede yüzünüzde normal gözlüklerden farklı, ekstra bir ağırlık oluşturmuyor.

Gözlüğün bataryası 3 saatte tamamen şarj edilebiliyor.

Kullanım kalitesini artırmak için cihazı gözünüze takmadan önce akıllı telefonunuza bir uygulama indirmeniz gerekiyor.

Bu uygulama üzerinden ihtiyacınıza yönelik lens ayarlarını belirleyebiliyorsunuz.

Ayarlarla uğraşmak istemiyorsanız cihazın otomatik odaklama seçeneğini aktifleştirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Bluetooth 5.0 bağlantı desteği bulunan akıllı gözlük IPX3 sertifikası ile derecelendiriliyor. Bu da su sıçramalarına dayanıklı bir ürün olduğunu gösteriyor.

Lensler arası mesafeyi kendiniz ayarlama imkânınız var. 60-70 mm aralığında istediğiniz ölçüyü belirleyebiliyorsunuz.

ViXion1 Akıllı Gözlük Fiyatı

Cihazın yurt dışında satış fiyatının ne kadar olacağı duyuruldu. Şu an için 660 dolardan satışa sunuluyor. TL olarak yaklaşık 21.000 TL’ye denk geliyor. İlk etapta bir gözlük için fazla gibi gözükse de normal gözlük fiyatlarının da yükseldiğini göz önünde bulundurmak şart. Teknolojik bir çözümle hayatı kolaylaştırmak aradaki farka değebilir.

ViXion1 Akıllı Gözlük Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da ön siparişe açılan akıllı gözlük global pazarda ne zaman satışa sunulacak henüz bilinmiyor. Benzer şekilde Türkiye’de satılıp satılmayacağına ilişkin de resmi bir açıklama yok.

Ülkemize gelmesi durumunda eklenecek vergilerle birlikte satış fiyatı biraz göz korkutabilir. Kullanıcı deneyimlerini baz alarak tercih yapmakta fayda var.

Siz bu akıllı gözlüğü nasıl buldunuz? Günlük hayatta birden fazla gözlük kullanmanız gerekiyor mu? Türkiye’ye gelse bu ürünü almayı düşünür müydünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!