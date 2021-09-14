Xiaomi Akıllı Gözlük Neler Yapabilecek?

Kısa bir süre önce giyilebilir teknoloji sektörünün lideri konumuna gelen Xiaomi, yeni bir konsept ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Yine 'giyilebilir teknoloji' tanımının hakkını veren bu yeni konsept ürün bir akıllı gözlük olarak öne çıkıyor. Peki Xiaomi akıllı gözlük ile neler yapabileceksiniz?

Xiaomi Akıllı Gözlük ile Neler Yapabileceksiniz?

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından duyurulan yeni akıllı gözlük, Xiaomi Smart Glasses olarak adlandırılmış durumda. Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu gözlük, hayatımızın temel akışını kolaylaştırabilecek pek çok özellikle birlikte gelecek.

Örneğin mesajları görüntüleyebilecek, aramaları yanıtlayabilecek, fotoğraf çekebilecek, anlık navigasyon yönlendirmesi yapabilecek, gerçek zamanlı metin çevirisi sağlayabilecek. Tabii ki şirketin planları bunlarla kısıtlı da değil gibi gözüküyor. Yani çok daha geniş bir kullanım alanından bahsedebiliriz.

Introducing Xiaomi Smart Glasses! Though at first glance these seem just ordinary glasses, MicroLED optical waveguide imaging technology puts a display in front of your eyes, for our smartest viewing experience yet. pic.twitter.com/CoP8t5GNH6 — leijun (@leijun) September 14, 2021

Üstelik tüm bunlar, yalnızca 51 gramlık ve normal bir gözlük gibi gözüken bir gözlük tarafından yapılacak. Tabii ki bu ürünün şu anda nihai bir yapıya bağlanmadığını ve yalnızca konsept ürün olarak sınıflandırıldığını unutmayın. Bunlardan bir tane satın almak isterseniz, satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili çeşitli açıklamaları takip etmeniz gerekecek.

Her halükarda bu ve benzeri ürünlerin yakın gelecekte daha yaygın hale gelmesini bekliyoruz. Son raporlara göre Apple, Samsung, Huawei, Google, Microsoft ve Facebook gibi markalar da bu ve benzeri ürünler üzerine aktif çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada konsept ürünün daha detaylı bir tanıtımını hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Peki siz akıllı gözlükler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ürünler geleceğin teknolojisi haline gelebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.