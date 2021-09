Xiaomi Akıllı Gözlük Neler Yapabilecek?

Kısa bir süre önce giyilebilir teknoloji sektörünün lideri konumuna gelen Xiaomi, yeni bir konsept ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Yine 'giyilebilir teknoloji' tanımının hakkını veren bu yeni konsept ürün bir akıllı gözlük olarak öne çıkıyor. Peki Xiaomi akıllı gözlük ile neler yapabileceksiniz?

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından duyurulan yeni akıllı gözlük, Xiaomi Smart Glasses olarak adlandırılmış durumda. Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu gözlük, hayatımızın temel akışını kolaylaştırabilecek pek çok özellikle birlikte gelecek.

Örneğin mesajları görüntüleyebilecek, aramaları yanıtlayabilecek, fotoğraf çekebilecek, anlık navigasyon yönlendirmesi yapabilecek, gerçek zamanlı metin çevirisi sağlayabilecek. Tabii ki şirketin planları bunlarla kısıtlı da değil gibi gözüküyor. Yani çok daha geniş bir kullanım alanından bahsedebiliriz.

Introducing Xiaomi Smart Glasses! Though at first glance these seem just ordinary glasses, MicroLED optical waveguide imaging technology puts a display in front of your eyes, for our smartest viewing experience yet. pic.twitter.com/CoP8t5GNH6