Günümüzde neredeyse internete erişimi olmayan hiç kimse kalmadı. Hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonların internete girmesi için ise internet ayarlarının tam yapılmış olması gerekiyor. Çoğu zaman otomatik olarak algılanan bu ayarlar bazı durumlarda elle ayar istiyor.

Akıllı telefonların internet ayarları genellikle SIM KART takıldıktan sonra otomatik olarak algılanıyor ve operatörün türüne göre ayarlar telefona yükleniyor. Kullanıcı ise hiç bir işlem yapmadan internette gezinebiliyor. Eğer internete bağlanmakta güçlük çekiyorsanız internet ayarlarınızda bir sıkıntı var demektir. Ancak korkmayın, internet ayarınızı kolay yoldan yapmak için farklı seçenekleriniz bulunuyor. Şimdi bu seçeneklere bir göz atalım.

Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Müşteri Hizmetleri üzerinden

Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden

Manuel Giriş

Vodafone sahiplerinin ayarları alabilmek için 3 farklı seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 542 nolu Müşteri Hizmetleri numarasını arayarak ayarları elde etmek. Buradan kolay bir şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise 'Vodafone Yanımda' uygulamasını kullanarak ayarları almak söylenebilir. Bu uygulamayı kullanarak ayarları otomatik olarak alabilirsiniz. Üçüncü ve son yöntem olarak ise hepimizin bildiği 'manuel giriş' yer alıyor.

Android'de Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Anroid telefonunuz için internet ayarını yapmak için Ayarlar > Mobil Ağlar > Erişim Noktası Adları > Ekle adımlarını izlemeli ve aşağıdaki değerleri doğru olarak ilgili yerlere doldurmalısınız.

İsim : Vodafone Internet

APN : internet

Proxy : boş bırakın

Bağlantı noktası : boş bırakın

Kullanıcı adı : vodafone

Parola : vodafone

Sunucu : boş bırakın

MMSC : boş bırakın

MMS proxy'si : boş bırakın

MMS bağ. nokt. : boş bırakın

MMS protokolü : WAP 2.0

MCC : 286

MNC : 02

Kimlik doğrulama türü : Yok (varsa PAP veya CHAP seçiniz)

APN tipi : default

Bu ayarları doğru şekilde girdikten sonra kaydererek çıkış yapın. Artık internete erişim sağlayabilirsiniz.

İlgili kısmı bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

iOS'da Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

iPhone cihazlarda internet ayarları Android'e göre biraz daha basittir. Android cihazlar için geçerli ilk iki adımı iPhone'lar için de uygulayabilirsiniz. Elle girmek istiyorsanız da yine basit adımlar sizleri bekliyor. Neredeyse tüm operatörlerde APN adı girilmesiyle yetinen iPhone'lar, Vodafone için kullanıcı adı ve şifre de istemektedir. iPhone cihazınıza ayar yapmak için Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri yolunu izlemeli ve aşağıdaki değerleri girmelisiniz.

APN : internet

Kullanıcı adı : vodafone

Parola : vodafone

İlgili kısmı bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Vodafone internet ayarlarını yapmak için farklı seçenekler bulunuyor. Her biri birbirinden basit olan bu ayarları denedikten sonra halen daha internete erişmekte güçlük çekiyorsanız en yakın Vodafone bayiisine gitmenizde fayda var.