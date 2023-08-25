Vodafone ZTE İş Birliği: Türkiye'de Satılan Nubia Ürünleri

Teknoloji alanında dünyaca ünlü Çin markası ZTE’nin ürünleri Vodafone sayesinde Türkiye’ye geliyor. ZTE ve Vodafone arasında yapılan anlaşma bazı seçilmiş ZTE ürünlerini kapsıyor.

Bu kampanya kapsamında Nubia markalı ürünleri Türkiye piyasası ile buluşturan Vodafone, ZTE’nin farklı ürün seçeneklerine de ürün gamında yer veriyor.

Peki, Vodafone ZTE iş birliği sayesinde Türkiye’de satılan Nubia ürünleri hangileri? Bu ürünleri satın almak için izlenmesi gereken adımlar neler?

İşte, Vodafone’un Türkiye’ye getirdiği ZTE markalı teknolojik cihazlar ve bu ürünlere sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Türkiye’de Satılan Nubia Ürünleri Hangileri?

Nubia 3D Pad

Nubia Redmagic 6 Lite

Nubia Redmagic 6R

Nubia Neovision VR Gözlüğü

Nubia V40 Design

1. Nubia 3D Pad

3 boyutlu görüntü deneyimini gözlüksüz bir şekilde yaşamanızı sağlayan ilk tablet olan Nubia 3D Pad Vodafone ‘Her Şey Yanımda’ bölümünde satışa sunuluyor.

Stereoskopik AI desteği bulunan ve panorama çekim özelliğine sahip olan bu tablette çift ön kamera ve arka kamera mevcut. Vodafone ‘Yanımda’ uygulamasından sipariş vermek isteyenler için belirtilen güncel fiyat ise 42 bin 999 TL.

2. Nubia Red Magic 6 Lite

6.8 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranı ve yüksek performanslı kamera seti ile beğeni toplayan Nubia Redmagic 6 Lite, 4K video çekebilme, yapay zeka ile sahne algılama, portre modu gibi özellikler sunuyor.

Oyun telefonu olarak tasvir edilen bu cihazın 5050 mAh bataryaya sahip olması da avantaj olarak değerlendiriliyor. Hem tasarım hem de işlev anlamında başarılı bulacağınızı düşündüğümüz bu ürünün Vodafone’daki satış fiyatının 17 bin 569 TL olduğunu görüyoruz.

3. Nubia Red Magic 6R

2021 yılında markanın amiral gemisi olarak piyasaya sürülen Nubia Red Magic 6R, telefondan oyun oynamayı sevenler için kullanışlı seçenekler arasında yer alıyor.

Kamera özellikleri ve yüksek performansı sayesinde etkili bir oyun deneyimi sunan cihazda Quallcomm Snapdragon 888 işlemci kullanılıyor.

Vodafone’da Nubia Redmagic 6R için güncel fiyat 15 bin 709 TL olarak belirtiliyor. İşlevselliği ve fiyatı göz önünde bulundurulduğunda özellikle oyun severler için fiyat/ performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz.

4. Nubia Neovision VR Gözlüğü

Şık tasarımıyla dikkat çeken bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Nubia Neovision VR, Vodafone ve ZTE iş birliği kapsamında ‘Her Şey Yanımda’ üzerinden satışa çıkarılan Nubia ürünleri arasında yer alıyor.

Görünüşü günlük kullanıma uygun bir güneş gözlüğüne benzeyen cihaz tasarımı, hafifliği, 43 derecelik görüş alanı, kayıpsız ses performansı ve diğer fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor. Nubia Neovision VR Gözlüğü’nün Vodafone’daki satış fiyatı 13 bin 624 TL olarak karşımıza çıkıyor.

5. Nubia V40 Design

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışında olanların değerlendirebileceği Nubia V40 Design 183.4 gram ağırlığı ve zarif tasarımıyla oldukça hafif ve şık bir model olarak değerlendiriliyor.

6.6 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip olan cihazın kamera özelliklerinde ise geniş açılı 50 MP’lik ana kamera dikkat çekiyor.

HDR, panorama gibi özelliklere sahip olan cihazın ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğe sahip. Nubia V40 Design’ı almayı düşünürseniz Vodafone’daki güncel fiyatı 7 bin 199 TL.

Vodafone’dan ZTE Nubia Cihazları Nasıl Alınır?