2024 Model Volkswagen Passat Variant Özellikleri

Ünlü Alman otomobil markası Volkswagen’ın sevilen aracı Passat, yeni modeli ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Passat 2024 otomobil tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Geçen sene Sedan araç üretimine son verdiğini ve bundan sonra elektrikli otomobiller ile devam edeceğini duyuran Volkswagen devam etmekte olan projesi Passat 24’ü satışa sundu.

Sedan aracın son versiyonu olup olmadığı merak edilen wagon gövdeli Passat 24’ün özelliklerini bu yazımızda ele aldık. İşte, passat 24 hakkındaki detaylar!

2024 Passat Variant Teknik Özellikleri

Boyutlar: 4917 x 2852 x 1506 mm

Aks mesafesi: 2841 mm

Matrix LED aydınlatmalar

19 inç jant detayı

15 inç dokunmatik ekran – 10.25 inç dijital gösterge paneli

690 litre bagaj hacmi katlanabilir arka koltuk özelliği sayesinde 1920 litreye yükselebiliyor.

1.5 litre eTSI motor – 150 beygir

2.0 TSI’de 121 – 150 - 190 hp alternatifleri

1.5 TSI’de 268 beygir 400 Nm tork – şarjlı hibrit seçeneği

19.7 kWsa batarya

100 km’ye kadar elektrikli sürüş

50 kW DC hızlı şarj

25 dakika şarjla %10 ile %80 aralığında şarj olabilen araç 45 litre benzin deposu tamamen doldurulduğunda 1000 km’ye kadar menzil

6 ileri vitesli DSG şanzıman

2024 Passat Variant Hakkındaki Detaylar

İlk hibrit Passat olma özelliğini taşıyan Passat 2024 şehir içi kullanımda ve uzun yolda hem tasarımı hem de kullanışlılığını ile öne çıkıyor. Station wagon tasarımı, geniş koltukları ve arttırılabilen bagaj hacmi ile konforlu bir kullanım vadediyor.

Teknolojik açıdan baktığımızda bilgi-eğlence sistemi başta olmak üzere sürüş desteği teknolojileri, adaptif hız sabitleyici, otomatik frenleme, dokunmatik ekran, akıllı telefon senkronizasyonu, sesli komut gibi özellikleri dikkat çekiyor.

Hem fonksiyonellik hem de güvenlik anlamında avantaj sağlayan bu özelliklere ek olarak kör nokta uyarısı, çarpışma önleme, ileri sürüş desteği ve arka trafik uyarısı gibi teknolojiler de büyük bir avantaj sağlıyor.

Çeşitli motor seçenekleri sunuyor olması kullanıcılara yakıt verimliliği ve performans açıdan farklı alternatifleri tercih edebilme özgürlüğü sunuyor. Aracın yüksek performanslı varyasyonlarında spor süspansiyon sistemi ve daha güçlü motor seçenekleri bulunuyor.

Passat 2024 fiyatları ise şu şekilde: