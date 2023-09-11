2024 Model Volkswagen Passat Variant Özellikleri
Otomotiv devi Volkswagen'ın yeni sedan aracı Passat Variant sektöre damgasını vuruyor. İşte, hibrit Passat 24'te kullanılan gelişmiş teknolojiler ve dahası!
Ünlü Alman otomobil markası Volkswagen’ın sevilen aracı Passat, yeni modeli ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Passat 2024 otomobil tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
Geçen sene Sedan araç üretimine son verdiğini ve bundan sonra elektrikli otomobiller ile devam edeceğini duyuran Volkswagen devam etmekte olan projesi Passat 24’ü satışa sundu.
Sedan aracın son versiyonu olup olmadığı merak edilen wagon gövdeli Passat 24’ün özelliklerini bu yazımızda ele aldık. İşte, passat 24 hakkındaki detaylar!
2024 Passat Variant Teknik Özellikleri
- Boyutlar: 4917 x 2852 x 1506 mm
- Aks mesafesi: 2841 mm
- Matrix LED aydınlatmalar
- 19 inç jant detayı
- 15 inç dokunmatik ekran – 10.25 inç dijital gösterge paneli
- 690 litre bagaj hacmi katlanabilir arka koltuk özelliği sayesinde 1920 litreye yükselebiliyor.
- 1.5 litre eTSI motor – 150 beygir
- 2.0 TSI’de 121 – 150 - 190 hp alternatifleri
- 1.5 TSI’de 268 beygir 400 Nm tork – şarjlı hibrit seçeneği
- 19.7 kWsa batarya
- 100 km’ye kadar elektrikli sürüş
- 50 kW DC hızlı şarj
- 25 dakika şarjla %10 ile %80 aralığında şarj olabilen araç 45 litre benzin deposu tamamen doldurulduğunda 1000 km’ye kadar menzil
- 6 ileri vitesli DSG şanzıman
Volkswagen Fiyat Listesi - 2023
Volkswagen fiyat listesi, yeni bir araba satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Volkswagen marka otomobiller ne kadara satılıyor? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
2024 Passat Variant Hakkındaki Detaylar
İlk hibrit Passat olma özelliğini taşıyan Passat 2024 şehir içi kullanımda ve uzun yolda hem tasarımı hem de kullanışlılığını ile öne çıkıyor. Station wagon tasarımı, geniş koltukları ve arttırılabilen bagaj hacmi ile konforlu bir kullanım vadediyor.
Teknolojik açıdan baktığımızda bilgi-eğlence sistemi başta olmak üzere sürüş desteği teknolojileri, adaptif hız sabitleyici, otomatik frenleme, dokunmatik ekran, akıllı telefon senkronizasyonu, sesli komut gibi özellikleri dikkat çekiyor.
Hem fonksiyonellik hem de güvenlik anlamında avantaj sağlayan bu özelliklere ek olarak kör nokta uyarısı, çarpışma önleme, ileri sürüş desteği ve arka trafik uyarısı gibi teknolojiler de büyük bir avantaj sağlıyor.
Çeşitli motor seçenekleri sunuyor olması kullanıcılara yakıt verimliliği ve performans açıdan farklı alternatifleri tercih edebilme özgürlüğü sunuyor. Aracın yüksek performanslı varyasyonlarında spor süspansiyon sistemi ve daha güçlü motor seçenekleri bulunuyor.
En İyi Elektrikli Motosiklet Modelleri ve Fiyatları
Gelişen teknolojiyle birlikte motosiklet sektöründe de seçenekler arttı. Bu seçenekler arasında çevre dostu olması ve yüksek performans sergilemesinden dolayı elektrikli motosikletler daha çok tercih edilmeye başladı.
Passat 2024 fiyatları ise şu şekilde:
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 1.139.200 TL
- Elegance model 1.388.800 TL
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