Volkswagen T-Roc Özellikleri ve Fiyatı
Volkswagen'in yeni SUV aracı T-Roc farklı donanım seçenekleri ile her bütçeye hitap ediyor. İşte, 2024 Volkswagen T-Roc özellikleri ve fiyatı!
Volkswagen’in yeni SUV aracı T-Roc, Avrupa pazarında satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni topladı. Modern ve şık tasarımı ile dikkat çeken model hem şehir içinde hem de uzun yolda tercih edebileceğiniz, yüksek performanslı ve konforlu bir seçenek.
Peki, yeni Volkswagen T-Roc’un sahip olduğu teknik özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda markanın yeni aracı ile ilgili detayları kaleme alıyoruz.
Volkswagen Fiyat Listesi - 2024
Volkswagen fiyat listesi, yeni bir araba satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Volkswagen marka otomobiller ne kadara satılıyor? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Volkswagen T-Roc Özellikleri
Üç farklı donanım seçeneği ile piyasaya sürülen T-Roc hem orta hem de üst segmente hitap eden alternatifler sunuyor. 110TSI CityLife, 110TSI Style, 140TSI R-line adlı bu paketlerin yanı sıra markanın sunduğu bir de T-Roc R seçeneği bulunuyor.
CityLive Style paketlerinde 110 kW güç ve 250 Nm tork üretebilen bir adet 1.4 litrelik dört silindirli, benzinli ve turbo şarjlı motor kullanılıyor. Otomatik şanzımanla desteklenen araçlarda 100 km/sa’e ulaşmak için gereken süre 8.7 saniye olarak belirtiliyor.
Yine Style ve CityLife versiyonlarına baktığımızda 100 km’de yaklaşık 6.3 civarında bir yakıt tüketimi olduğundan söz ediliyor. Deponun hacmi ise 50 litre.
Farklı sürüş modu seçenekleri mevcut. Bireysel, spor gibi alternatiflerden istediğinizi seçme imkânınız var. Ayrıca bu modları direksiyon üstündeki kumanda butonlarından yönetebiliyorsunuz.
Tasarım açısından Golf ve Tiguan’ın izlerini gördüğümüz bu serideki araçların öne çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde:
T-Roc CityLife Özellikleri
- Reflektör tarzındaki LED farlar
- 17 inçlik alaşım jantlar
- Anahtarsız çalıştırma
- 6 hoparlörlü ses sistemi
- Otomatik far
- Dijital kokpit ve gösterge paneli
- Apple CarPlay ve Android Auto desteği – kablo ile
- 8 inçlik multimedya ekranı
- Dijital radyo (DAB+)
- Çift bölgeli iklim kontrolü
- Deri kaplı direksiyon
- USB girişleri, bardak tutucular ve kablosuz telefon şarjı
T-Roc Style Modelinde Eklenen Özellikler
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği
- 10.25 inçlik pro paket dijital kokpit
- Projektör tarzı performans LED far
- 18 inçlik alaşım jantlar
- Yağmur sensörlü silecek
- Manuel bel ayarı
- Titanyum döşeme (siyah-antrasit)
- Uydu seyir sistemi
- Siyah renkli dış dikiz ayna
2024 Volkswagen T-Cross Özellikleri ve Fiyatı
Volkswagen, T-Cross modelini yeniledi ve 2024'e etkileyici bir giriş yaptı. Teknolojik güncellemeler ve donanımsal geliştirmeler ile donatılan T-Cross, modern ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.
T-Roc R-Line ile Eklenen Özellikleri
- 10.25 inçlik dijital gösterge paneli
- 2 litrelik 4 silindirli ve 4 çekişli turbo motor
- 140 kW motor gücü
- 320 Nm tork değeri
- Benzin kapasitesi 55 litre
- Şehir içi kullanımda 100 km’de benzin tüketimi 9.1 litre, uzun yolda ise yaklaşık 6.3 litre
- 18 inçlik Nevada alaşım jant
- Hafızalı sürücü koltuğu
- R-Line dış ve iç tasarım
- Spor süspansiyon
- Deri kaplamalı spor direksiyon simit
- Aşamalı direksiyon
- Ön koltuk ısıtma
T-Roc R Özellikleri
Serinin en üstün motor gücüne sahip olana racı T-Roc R olarak karşımıza çıkıyor. Aracın öne çıkan özellikleri şu şekilde:
- 2 litrelik 4 silindirli turbo motor
- 221 kW motor gücü
- 400 Nm tork değeri
- 7 ileri otomatik vites
- 100 km’de benzin tüketimi ortalama 8 litre
- 55 Litrelik benzin deposu ile yaklaşık 688 km menzil
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Volkswagen T-Roc Fiyatları
Volkswagen T-Roc fiyatları seçtiğiniz donanım paketine ve vites türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
- CityLife – 36.890 – 37.990 dolar
- Style – 39.790 – 42.990 dolar
- R-Line – 47.990 dolar
- T-Roc R – 63.490 dolar
Volkswagen T-Roc, Türkiye başlangıç fiyatı ise bu içeriğimizin yazıldığı 25.03.2024 tarihi itibariyle 1 milyon 805 bin TL'den başlıyor. Seçtiğiniz paket, donanım ve eklentilere göre değişkenlik gösteriyor.
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