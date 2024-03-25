Volkswagen T-Roc Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen’in yeni SUV aracı T-Roc, Avrupa pazarında satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni topladı. Modern ve şık tasarımı ile dikkat çeken model hem şehir içinde hem de uzun yolda tercih edebileceğiniz, yüksek performanslı ve konforlu bir seçenek.

Peki, yeni Volkswagen T-Roc’un sahip olduğu teknik özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda markanın yeni aracı ile ilgili detayları kaleme alıyoruz.

Volkswagen T-Roc Özellikleri

Üç farklı donanım seçeneği ile piyasaya sürülen T-Roc hem orta hem de üst segmente hitap eden alternatifler sunuyor. 110TSI CityLife, 110TSI Style, 140TSI R-line adlı bu paketlerin yanı sıra markanın sunduğu bir de T-Roc R seçeneği bulunuyor.

CityLive Style paketlerinde 110 kW güç ve 250 Nm tork üretebilen bir adet 1.4 litrelik dört silindirli, benzinli ve turbo şarjlı motor kullanılıyor. Otomatik şanzımanla desteklenen araçlarda 100 km/sa’e ulaşmak için gereken süre 8.7 saniye olarak belirtiliyor.

Yine Style ve CityLife versiyonlarına baktığımızda 100 km’de yaklaşık 6.3 civarında bir yakıt tüketimi olduğundan söz ediliyor. Deponun hacmi ise 50 litre.

Farklı sürüş modu seçenekleri mevcut. Bireysel, spor gibi alternatiflerden istediğinizi seçme imkânınız var. Ayrıca bu modları direksiyon üstündeki kumanda butonlarından yönetebiliyorsunuz.

Tasarım açısından Golf ve Tiguan’ın izlerini gördüğümüz bu serideki araçların öne çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde:

T-Roc CityLife Özellikleri

Reflektör tarzındaki LED farlar

17 inçlik alaşım jantlar

Anahtarsız çalıştırma

6 hoparlörlü ses sistemi

Otomatik far

Dijital kokpit ve gösterge paneli

Apple CarPlay ve Android Auto desteği – kablo ile

8 inçlik multimedya ekranı

Dijital radyo (DAB+)

Çift bölgeli iklim kontrolü

Deri kaplı direksiyon

USB girişleri, bardak tutucular ve kablosuz telefon şarjı

T-Roc Style Modelinde Eklenen Özellikler

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği

10.25 inçlik pro paket dijital kokpit

Projektör tarzı performans LED far

18 inçlik alaşım jantlar

Yağmur sensörlü silecek

Manuel bel ayarı

Titanyum döşeme (siyah-antrasit)

Uydu seyir sistemi

Siyah renkli dış dikiz ayna

T-Roc R-Line ile Eklenen Özellikleri

10.25 inçlik dijital gösterge paneli

2 litrelik 4 silindirli ve 4 çekişli turbo motor

140 kW motor gücü

320 Nm tork değeri

Benzin kapasitesi 55 litre

Şehir içi kullanımda 100 km’de benzin tüketimi 9.1 litre, uzun yolda ise yaklaşık 6.3 litre

18 inçlik Nevada alaşım jant

Hafızalı sürücü koltuğu

R-Line dış ve iç tasarım

Spor süspansiyon

Deri kaplamalı spor direksiyon simit

Aşamalı direksiyon

Ön koltuk ısıtma

T-Roc R Özellikleri

Serinin en üstün motor gücüne sahip olana racı T-Roc R olarak karşımıza çıkıyor. Aracın öne çıkan özellikleri şu şekilde:

2 litrelik 4 silindirli turbo motor

221 kW motor gücü

400 Nm tork değeri

7 ileri otomatik vites

100 km’de benzin tüketimi ortalama 8 litre

55 Litrelik benzin deposu ile yaklaşık 688 km menzil

Volkswagen T-Roc Fiyatları

Volkswagen T-Roc fiyatları seçtiğiniz donanım paketine ve vites türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

CityLife – 36.890 – 37.990 dolar

Style – 39.790 – 42.990 dolar

R-Line – 47.990 dolar

T-Roc R – 63.490 dolar

Volkswagen T-Roc, Türkiye başlangıç fiyatı ise bu içeriğimizin yazıldığı 25.03.2024 tarihi itibariyle 1 milyon 805 bin TL'den başlıyor. Seçtiğiniz paket, donanım ve eklentilere göre değişkenlik gösteriyor.