Voyah Fiyat Listesi - 2023

Türkiye'de Voyah marka Free ve Dream otomobil modelleri satışa sunuldu. Dolayısıyla Voyah fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, söz konusu araçlar için ne kadar fiyat etiketi belirlendi?

Voyah Fiyat Listesi

Bu rehberde Voyah otomobil modelleri ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtlayacağız. Ayrıca Free ve Dream modellerinin özelliklerini de sıralayacağız. Türkiye'de şu anda sadece Free ve Dream modelleri bulunuyor ancak Passion modeli için "Yakında" bilgisi mevcut.

Voyah Free Fiyatları

Voyah Free High : 5.011.145 TL

: 5.011.145 TL Voyah Free High Plus: 5.592.820 TL

Voyah Free olarak isimlendirilen araba modelinin High donanımına sahip sürümü 5 milyon 11 bin 145 TL, High Plus donanımına sahip versiyonu ise 5 milyon 592 bin 820 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Voyah Dream Fiyatı

Voyah Dream High: 7.015.145 TL

Voyah Dream isimli otomobil modelinin High donanımına sahip sürümü için 7 milyon 15 bin 145 TL fiyat belirlendi.

Voyah Free Özellikleri

Menzil : 630 kilometreye kadar

: 630 kilometreye kadar Motor Gücü : 360kW (489 HP)

: 360kW (489 HP) Maksimum Hız : 200 km/s

: 200 km/s Maksimum Tork : 720 Nm

: 720 Nm DC Şarj Süresi : 45 dakikada %20'den %80'e dolum

: 45 dakikada %20'den %80'e dolum 0-100 km/h hızlanma: 4,4 saniye

Eco, Comfort, Performance, Outing, Snow ve Individual olmak üzere altı farklı sürüş modu içeren otomobil yalnızca 4,4 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. 360 kW motor gücüne sahip olan araçta maksimum tork 720 Nm.

Türkiye'de satılan elektrikli arabalar arasında yer alan Voyah Free, 45 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Söz konusu otomobil ayrıca 4,4 saniyede 0-100 km/h hıza ulaşabiliyor.

Voyah Dream Özellikleri

Menzil : 480 kilometreye kadar

: 480 kilometreye kadar Motor Gücü : 290kW (394 HP)

: 290kW (394 HP) DC Şarj Süresi : 36 dakikada %20'den %80'e dolum

: 36 dakikada %20'den %80'e dolum 0-100 km/h hızlanma: 5,9 saniye

Dongfeng'in premium araç markası olan Voyah'ın Dream modelinde Qualcomm 8155 çipi bulunuyor. 7 kişilik yolculuk deneyimi sunan otomobil 480 kilometreye kadar menzil sunuyor. 290kW motor gücü ile dikkat çeken araç 5,9 saniyede 0-100 km/h hıza 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

Söz konusu araba yalnızca 36 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Çok şık bir görünüme sahip Dream modelinde Tork yönlendirmeli akıllı 4WD sistemi dahil olmak üzere oldukça kullanışlı çeşitli özellikler bulunuyor.

Bu rehberde Voyah ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu otomobiller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.