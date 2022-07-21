VRAM Nedir? VRAM Yükseltme Nasıl Yapılır?

Ekran kartı ya da toplama bilgisayar kasası satın almak isteyen kişiler, özellikle de 4K oyun deneyimi yaşamak isteyen kişiler VRAM ibaresinin ne olduğunu merak ediyorlar. Biz de bu yazımızda VRAM nedir ne değildir, kimler için önemlidir ve yükseltilmesi mümkün müdür bunları cevaplandıracağız.

VRAM Nedir?

VRAM (Video Random Access Memory) ya da Video Ram, GPU, RAM ve ekran kartının birlikte çalışıp kullanıcıya en iyi grafikleri sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yongadır.

VRAM Ne İşe Yarar?

VRAM, GPU, RAM ve ekran kartının senkronize bir şekilde çalışması sonucu ham görüntünün en iyi şekilde işlenerek sizlere aktarılmasını sağlar. Ekranınızda gördüğünüz tüm grafikler, VRAM aracılığıyla işlenir.

VRAM, özellikle görüntü düzenleme programlarını en iyi şekilde kullanmak isteyen kişiler için önem teşkil ediyor. Özellikle 4K video düzenlemesi ve işlenmesi için yüksek değerde bir VRAM’e ihtiyacımız var.

4K oyun oynamak isteyen kişiler de ekran kartlarının VRAM değerini göz önüne almalıdır. 4K çözünürlükte oyun oynamak için grafiklerin en iyi şekilde işlenmesi gerekir. Bu nedenle yüksek performans veren ekran kartları tercih edilir. Yüksek VRAM değeri oyun performansınıza direkt olarak etki etmese de, 4K gibi değerlerde oyun oynamayı düşünüyorsanız VRAM oldukça önemli bir bileşendir.

VRAM Nasıl Yükseltilir?

Bilgisayarınızın BIOS ’una girin.

’una girin. Advanced Features veya Advanced Chipset Features kısmına girin. (Kullandığınız markaya göre isimler değişiklik gösterebilir.)

Bu başlıkların altında Graphics veya Video Settings seçeneklerine girin.

GPU bellek ayırma seçeneğini arayın.

Buradaki değeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

En yüksek değeri ayarlamak, en iyi performansı verecektir.

Bilgisayarınıza reset atın.

Bu işlemin yalnızca mevcut ekran kartınızın VRAM değerini artıracağını unutmayın. VRAM dediğimiz kavram en nihayetinde bir donanım. Yazılımda yapacağınız değişiklikler ile donanımı artıramayacağınız için eğer VRAM’inizi ciddi oranda artırmak istiyorsanız yeni bir ekran kartı satın almayı düşünebilirsiniz. Satın alacağınız yeni ekran kartının VRAM değerini kontrol ederek ihtiyacınız doğrultusunda bir cihaz seçebilirsiniz.

4K video işleme ve oyun oynama yüksek VRAM değeri talep ettiği için ve bu seviyedeki cihazlar epey pahalı olabileceği için ekran kartına iyi bir bütçe ayırmanız gerekmektedir. Eğer yeterince bütçeniz yoksa en iyi fiyat performans ekran kartlarına göz atabilirsiniz.

VRAM ile alakalı bilmeniz gereken her şeye değindiğimiz yazımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

