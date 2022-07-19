Canavar Geliyor: RTX 4090 Performans Testleri Sızdırıldı

Nvidia'nın yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını bu yıl içinde piyasaya sürmesi bekleniyor. RTX 40'ların detayları sır gibi saklanırken bazı ufak bilgiler, yeni gelecek canavarlar hakkında genel fikir elde edinmemizi sağlıyor. Bugün sızdırılan bir bilgiye göre RTX 4090, bir önceki nesilden RTX 3090'a göre tam iki kat daha fazla performans gösterecek.

Sızıntı kopite7kimi adıyla bilinen Twitter kullanıcısı tarafından yapıldı. Teknoloji camiasında güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul edilen kopite7kimi, RTX 4090 masaüstü sürümünün 3DMark Time Spy Extreme testinde 19.000'den fazla puan aldığını iddia etti. Bu öylesine yüksek bir sayı ki şu an piyasadaki en güçlü ekran kartı olarak kabul edilen standart bir RTX 3090'ı performans anlamında ikiye katlıyor. Standar bir RTX 4090, bilinen en güçlü ekran kartı olan LN2 soğutmalı EVGA RTX 3090 Ti Kingpin Edition'ndan ise %30 daha hızlı. Yeni çıkacak olan ekran kartının modifiye edilmiş versiyonlarının gücü tahmin bile edilemiyor.

RTX 4090'ın Enerji Tüketimi Çok Yüksek!

Şimdi AMD hayranlarını sevindirecek birkaç haber paylaşabiliriz. Piyasanın böylesine üstünde bir ekran kartı tasarlamayı başaran Nvidia, enerji verimliliği konusunda sınıfta kalmış gibi görünüyor. Çünkü sızan bilgilere göre RTX 4090 ekran kartının tek başına 600 Watt güç tüketebileceği düşünülüyor.

Uzmanlara göre bu performans kazancı, aslında sanıldığı kadar muhteşem bir şey değil. Çünkü en optimal senaryoda enerji verimliliği gözetilerek performans kazancı amaçlanıyor. Fakat önceki nesle kıyasla neredeyse 150 Watt fazladan güç tüketen RTX 4090, kullanıcıların başına bela olabilir. Diğer bir söylentiye göre RTX 4090'ın 2.5 GHz ve daha üstü saat hızına ulaşabileceği belirtiliyor.

RTX 4090'a geçişte yaşanabilecek en büyük sorunlardan biri güç kaynağı yetersizliği olacaktır. Çünkü piyasadaki çoğu güç kaynağı böylesine yüksek güç tüketimine sahip bir ekran kartını destekleyecek düzeyde değil. Haliyle RTX 4090'a sahip olmak, yanında muhteşem bir performans getirdiği gibi ekstra harcamalara da sebep olacak. RTX 4090'ların ekim ayında satışa sunulması bekleniyor.