Watch Dogs 2 Sistem Gereksinimleri
Watch Dogs 2 mi oynamak istiyorsunuz? O zaman bu yazımıza göz atın ve Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neymiş hemen öğrenin.
Ubisoft’un önemli serilerinden biri olan Watch Dogs, ikinci oyunu ile gönülleri tekrardan kazanmayı başardı. İlk oyunun tartışmalı çıkışından sonra Watch Dogs 2 yenilendi, değişti ve oldukça daha iyi hale geldi. Pek çok oyuncu da bu oyunu yüklemeden önce Watch Dogs 2 sistem gereksinimlerini öğrenmek istiyor. Böylece sistemlerinin Watch Dogs 2 için hazır olup olmadığını öğrenebilecekler.
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Hack ve hackerlık temalarını yoğun bir şekilde işleyen Watch Dogs 2; grafikleri, atmosferi, oynanışı ve karakterleri ile ortalama üstü bir açık dünya olarak zihnimizde yer etti. GTA benzeri oyunlar arıyorsanız ve hackerlığı konu alan bir yapım ilginizi çekiyorsa Watch Dogs 2 tam size göre bir oyun olabilir.
Watch Dogs 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde de oynanabilir
- İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2,5 GHz, AMD FX 6120 @ 3,5 GHz veya daha iyisi
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GTX 660 veya 2 GB VRAM veya daha iyisine sahip AMD Radeon HD 7870 -
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: En son sürücüler kullanılarak DirectX uyumlu
- İlave Notlar: 720p, 30+ FPS, Düşük grafik ayarları için
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Watch Dogs 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir
- İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3,2 GHz, AMD FX 8120 @ 3,9 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290, 3GB VRAM veya daha iyisi ile
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: En son sürücüler kullanılarak DirectX uyumlu
- İlave Notlar: 1080p, 30+ FPS, Yüksek grafik ayarları için
Watch Dogs 2 İnceleme
İlk oyundan sonra Ubisoft'un neler yaptığına bir göz attık. İşte Watch Dogs 2 incelememiz:
Watch Dogs 2 Kaç GB?
En çok merak edilen sorulardan biri de Watch Dogs 2’nin bilgisayarda ne kadar yer kapladığıdır. Watch Dogs 2, 27 GB yer kaplıyor. 2016’da çıkan bir oyun için gayet kabul edilebilir bir miktar. Oyunun çıkışından epey bir süre geçtiği için Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri pek çok cihaz tarafından rahatlıkla karşılanabilir diye düşünüyoruz.
Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Watch Dogs 2 sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Siz Watch Dogs 2 sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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