Apple, watchOS 26'yı bugün gerçekleşen WWDC 25'te tanıttı. watchOS 26 ile Apple Watch kullanıcılarına yepyeni özellikler sunan şirket, Liquid Glass ve Workout Buddy gibi yeniliklerle dikkat çekmeyi başardı. Peki watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri hangileri?

watchOS 26 Güncellemesi Alacak Apple Watch Modelleri Listesi

Apple'ın resmi açıklamasına göre watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri arasında Apple Watch Series 6 ve sonraki modeller var. Bu güncellemeyi kullanabilmek için aynı zamanda iOS 26 yüklü iPhone 11 veya daha yeni bir iPhone'a sahip olmanız gerekiyor.

İşte watchOS 26'yı destekleyen tüm Apple Watch modelleri: Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9 ve en yeni Series 10. Bunların yanı sıra Apple Watch SE'nin ikinci nesli ile Apple Watch Ultra ve Ultra 2 modelleri de güncellemeyi alabilecek.

Geliştiriciler için beta sürümü bugünden itibaren indirilebilir durumda. Genel kullanıcılar için hazırlanan halk beta sürümü ise önümüzdeki ay yayınlanacak. watchOS 26'nın tam sürümünün ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Liquid Glass tasarımı ve Workout Buddy özelliğiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak olan watchOS 26, Apple Watch sahiplerinin merakla beklediği bir güncelleme olarak öne çıkıyor.