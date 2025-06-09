WatchOS 26 Tanıtıldı: İşte Apple Watch'ların Yeni Arayüzü

Apple, bu yıl düzenlenen Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 etkinliğinde teknoloji sektörünü derinden sarsan bir açıklama yaptı. 9 Haziran Pazartesi akşamı Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşen sunumda şirket, işletim sistemi numaralandırma geleneğini bir kenara bırakarak watchOS 12 yerine doğrudan watchOS 26'yı duyurdu.

WatchOS 26 Özellikleri

Yapay Zeka Destekli Workout Buddy

WatchOS 26'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tamamen yeni tasarlanan Workout Buddy. Bu özellik, egzersiz geçmişinizi analiz ederek size kişiselleştirilmiş motivasyon sağlıyor. Dinamik üretken ses teknolojisi kullanarak, tam ihtiyacınız olan anda size destek veriyor.

Yeni rekorlar kırdığınızda sizi kutluyor, zorlu anlarda moral veriyor ve egzersiz boyunca gerçek zamanlı istatistikler sunuyor. Farklı ses seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.

Gelişmiş Bildirim Sistemi

Çevresel gürültüyü algılayarak bildirim sesini otomatik olarak ayarlayan yeni sistem, her ortamda bildirimleri duymanızı sağlıyor. Ayrıca, yeni bilek hareketi (Wrist Flick) ile bildirimleri hızlıca kapatabilirsiniz.

Daha Akıllı Smart Stack

Günlük rutininizden öğrenen gelişmiş tahmin algoritması sayesinde, Smart Stack artık çok daha kullanışlı. Spor salonuna girdiğinizde otomatik olarak antrenman başlatma önerisi gibi bağlamsal ipuçları sunuyor.

Messages Uygulaması Yenilikleri

iOS 26'dan gelen birçok özellik artık Apple Watch'ta: Canlı Çeviri, sohbet arka planları ve bağlama dayalı yeni eylemler Messages deneyimini zenginleştiriyor.

Notes Uygulaması Geliyor

İlk kez Apple Watch'a gelen Notes uygulaması ile notlarınızı bileğinizden takip edebileceksiniz.

Yenilenen Workout Deneyimi

Özelleştirilebilir antrenmanlar, çalışma ve dinlenme aralıkları, favori rotalarınızda önceki veya en iyi zamanlarınızla yarışma imkanı sunuluyor. Apple Music entegrasyonu ile antrenman tipinize göre otomatik müzik önerileri alabilir veya size özel çalma listeleri oluşturulabilir.

Liquid Glass Deneyimi

Tamamen yeni tasarlanan Liquid Glass arayüzü, watchOS 26'nın görsel deneyimini baştan aşağı yeniliyor.

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Tüm bu özellikler, Apple'ın gizlilik öncelikli yaklaşımıyla sunuluyor. Workout Buddy başta İngilizce olarak en popüler egzersiz türlerinde kullanılabilecek ve verileriniz tamamen cihazınızda işlenecek.