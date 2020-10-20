Akıllı Telefonlarda Hızlı Şarjı Belirleyen Watt Nedir? Nasıl Ölçülür?

Watt Nedir? Watt Nasıl Ölçülür? - Günümüzde akıllı telefon üreticileri hızlı şarj çözümleri üzerinde önemli çalışmalar yapmaya devam ederken pek çok kullanıcı 50W, 75W, 100W ve 125W gibi terimlere denk gelmeye başladı. Peki hızlı şarj teknolojisin kalbi diyebileceğimiz bu değerler nedir, ne işe yararlar ve anlama geliyorlar?

Watt Nedir?

Temel olarak baktığımızda bir elektronik cihazın, ki bu yazımızda fark ettiğiniz gibi akıllı telefonlar üzerinden ilerleyeceğiz, hızlı şarj olabilmesi için iki farklı faktörden bahsedebiliriz. Bu iki faktör birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayıcı faktörlerdir ve eşit derecede etkilidirler.

- Cihazın desteklediği akım değeri.

- Cihazı şarj etmek için kullanılan adaptörün sunduğu akım değeri.

Yani fark ettiğiniz gibi güçlü bir şarj adaptörüne sahip olmak, akıllı telefonunuz yüksek akım değerlerini desteklemediği sürece önemsiz bir detaydır. Benzer şekilde yüksek akım değerini destekleyen bir akıllı telefonu şarj etmek için güçlü bir şarj adaptörü kullanmazsanız, bunun sizin için hiçbir yararı olmayacaktır.

W ya da Watt bir yükün gücünü ölçmek için kullanılan ölçü birimidir. Watt'ı hesaplamak için Voltajı (V) Akım (A ya da mA) ile çarpmanız gerekir. Muhtemelen akıllı telefonunuzu bilgisayarınızda şarj ettiğinizde, prizde şarj ettiğinize kıyasla daha yavaş şarj olduğunu fark etmişsinizdir. İşte bu temel denklem, tam da burada devreye giriyor.

Watt Nasıl Ölçülür?

Eğer akıllı telefonunuzda 50W şarj desteği varsa, bu hızdan tam anlamı ile faydalanabilmek için bu akımı destekleyen bir şarj adaptörü kullanmanız gerekir. Bunun için adaptörün üzerinde yer alan değerlere göz atmanız ve bunları çarpmanız gerekiyor.

Örneğin basit bir şarj adaptörünü ele alalım. Bugün pek çok akıllı telefonunun kutusundan çıkan şarj adaptöründe 5V 2A gibi değerler görürüz. Bu, bu şarj cihazının 10W akım gücünü desteklediği anlamına gelir ve cihazınıza 10W güç sağlar. Yani örneğin 18W hızlı şarjı destekleyen bir akıllı telefon, bu şarj adaptörü ile tam verim alamaz. Yani daha kısa sürebilecek şarj süresini, istemsizce daha uzun tutmuş olursunuz.