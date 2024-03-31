WhatsApp kullanıcıları neredeyse her gün yeni bir güncelleme ile gözlerini açıyor. Bu güncellemelerden biri de WhatsApp’ta bağlantı ön izlemelerinin devre dışı bırakılması olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulamayı kullanırken başkaları tarafından size gönderilen bağlantılar otomatik olarak ön izleme şeklinde karşınıza çıkıyor ve bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız, artık ön izlemeleri devre dışı bırakma imkânınız var.

Bu yazımızda WhatsApp’ın yeni özelliğinin nasıl kullanılacağına ilişkin detayları aktarıyoruz.

WhatsApp Bağlantı Ön İzlemelerini Devre Dışı Bırakma Özelliği Nedir?

İlk etapta beta sürümünde test edilen özellik sohbetlerde paylaşılan bağlantıların ön izleme olmaksızın gönderilmesini sağlıyor. Normalde sizin gönderdiğiniz veya size gelen linklerde bulunan içeriğe ait detayların ön izlemesi karşınıza çıkıyordu. Bu ön izlemede içeriğin başlığı, ana görseli ve kısa bir açıklamasına yer veriliyordu.

Yeni geliştirilen özellik bu bilgilerin görünmesini engelliyor. WABetaInfo tarafından yapılan duyuruya göre 2.24.7.12 Android sürümünde ‘bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırak’ özelliği kullanılabiliyor olacak.

Bu özelliği aktifleştirdiğinizde ön izlemeler yüklenmeyecek ve sohbet sayfası daha temiz bir görünüme kavuşacak. Özellikle sohbet arayüzünde gereksiz bilgilerin yer almasını istemeyenler bu özellikten yararlanabilir.

WhatsApp Bağlantı Ön İzlemelerini Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

WhatsApp bağlantı ön izlemelerini devre dışı bırakmak için uygulamanın ‘Ayarlar’ menüsüne girmeniz gerekiyor.

Burada bulunan ‘Gizlilik’ sekmesinden ‘Gelişmiş’ seçeneğine tıklamalısınız.

Açılan pencerede bulunacak olan ‘bağlantı önizlemelerini devre dışı bırak’ seçeneğini aktifleştirebilirsiniz.

Şu an için bu işlemleri Beta sürümünde yapmak mümkün ancak yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı konusunda net bir bilgi yok.

WhatsApp’ın sunduğu bu yeniliğin önümüzdeki haftalarda güncel sürümlerde kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

WhatsApp kullanıcı odaklı bakış açısıyla birçok yeni özellik gündeme getiriyor. Bu da onlardan birisi. Sohbet esnasında çok sayıda link paylaşan kullanıcılar bu özellikten yararlanarak daha kişisel ve kullanışlı bir sohbet deneyimine sahip olabilir.

Ön izlemeleri yeniden aktifleştirmek istediğinizde ise aynı menüye gidip ‘devre dışı bırak’ seçeneğini pasif hale getirmeniz yeterli olacak.

WhatsApp sohbetlerinde karşınıza çıkan bu tarz ön izlemeler sizi rahatsız ediyor mu? Ön izlemeleri devre dışı bırakma özelliği sizce kullanışlı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!