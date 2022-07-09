WhatsApp Business Nedir, Ne İşe Yarar?

2009 Yılında hayatımıza giren sohbet uygulaması, dünya üzerinde 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Bu kitleyi bir fırsat bilen WhatsApp, işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet vermesini ve ulaşmasını sağlamak için 2018 yılında WhatsApp Business uygulamasını yayımladı.

İşletmeler ve müşteriler tarafından rağbet gören uygulama WhatsApp Business nedir? Gelin birlikte bakalım.

WhatsApp Business Nedir?

Küçük işletmeler için tasarlanmış olan WhatsApp Business, 2018 yılında kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuldu. Bireysel kullanıcıların kullandığı WhatsApp'tan pek de farkı olmayan ama özellikleri ile öne çıkan uygulama, küçük işletmelerin en çok kullandığı uygulamalar arasında.

Uygulamanın amacı: Müşterilere otomatik cevap gönderme, şirket e-postası, web sitesi gibi önemli bilgilerin bulunmasına olanak sağlar ve şirketinizin doğrulanması gibi önemli özellikleir bulunmaktadır.

WhatsApp Business Özellikleri

Müşteriye otomatik cevap gönderme.

Kurumsal hesap seçeneği.

Doğrulanmış hesap seçeneği.

SSS Eklenmesi.

İstatistikler.

WhatsApp uygulaması gibi masaüstü kullanıma sahip olması.

Şirketin iletişim bilgilerinin bulunması.

Kullanıcı engelleme veya spam.

Katalog oluşturma.

Yukarıda WhatsApp Business'ın özelliklerini bulabilirsiniz.

WhatsApp Business Ne İşe Yarar?

Günümüzde işletmelerin dijitalleşmesine öncelik olan WhatsApp Business, işletmelerin müşteri ile iletişimini arttırmak için oldukça yararlı bir uygulama. WhatsApp Business'ın WhatsApp'tan en büyük farkı sabit telefon numaraları üzerinde hesap oluşturabilmesidir. Bu özellik sayesinde kurumsallaşmada öne çıkmakta ve insanlara daha kolay ulaşabilmektedirler.

Örneğin: Geceleri talepleri olan müşterilere; "Mesai saatleri dışında olduğumuz için cevap veremiyoruz" gibi otomatik mesajlar gönderebilmektedir. Uygulamanın en öne çıkan özellikleri arasında da hesap doğurulama özelliği bulunmaktadır. Bu sayede işletmeniz başka kişiler tarafından sahte hesap oluşturulamamaktadır.

WhatsApp Business ile WhatsApp Messenger Uygulaması Arasındaki Farklar Neler? WhatsApp Business WhatsApp Messenger Sabit telefon numaraları ve cep numaraları. Sadece cep telefon numaraları. Doğrulanmış hesap. Doğrulanmış hesap özelliği bulunmamakta. İşletme bilgileri ekleyebilme. (Örnek: Web sitesi) İşletme bilgileri ekleyebilme özelliği yoktur. Otomatik cevap gönderimi . Otomatik cevap gönderilmez. Detaylı istatistikler. Detaylı istatistikler bulunmaz.

WhatsApp Business Hangi Sektörlerde Kullanılır?

E-ticaret

Eğlence

Medya

Seyahat ve Konaklama

Sağlık hizmetleri

Devlet

Emlak

Kısaca WhatsApp Business işletmeler veya kurumlar için tasarlanmış bir uygulamadır. Normal WhatsApp kullanıcılarının WhatsApp Business kullanmasını gerektiren pek bir durum yoktur. Mesajlaşma uygulamaların başında yer alan WhatsApp, 2014 yılında Meta şirketi tarafından satın alındı ve günümüzde milyarlarca kullanıcısı bulunmakta.

WhatsApp Business İstatistikleri Ne Anlama Geliyor?

Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında yer alan istatistik özelliği ne kadar detaylı gelin birlikte bakalım. Gönderilen, okunan ve alınan gibi istatistikler bir işletme ve kurum için oldukça önemli yer taşımakta. İstatistik özelliği sayesinde iletişim trafiğinin ne kadar olduğunu ölçebilmenize olanak sağlıyor.

WhatsApp Business Doğrulanmış Hesap Ne Anlama Geliyor?

Birçok ülkede ve şehirde olduğu gibi. Dolandırıcılık her yerde bulunmakta WhatsApp Business uygulamasının getirmiş olduğu işletme hesap doğrulama sayesinde dolandırıcılığın bir nebzede olsa önüne geçmekte. Bu uygulama sayesinde görüşmekte olduğunuz işletmenin sahte bir hesap mı yoksa gerçek bir hesap mı olduğunu anlıyorsunuz.

WhatsApp Business Sabit Telefon Numarası Ekleyebilmek Ne İşe Yarıyor?

Eğer bir WhatsApp kullanıcısı iseniz çok iyi bildiğiniz bir şey vardır. O da cep telefon numarası ile uygulamaya kayıt olunurken sabit hat numaraları ile kayıt olamamanızdır. Ancak WhatsApp işletmelerin birçoğunun sabit hat numarası kullandıkları bildiği için işletmelere sabit hat numaraları ile uygulamaya kayıt olmayı sağlıyor. Bu sayede birçok işletme WhatsApp Business kullanabilmekte.

Hatırlatmakta fayda var, WhatsApp Business uygulamasını kullanan bazı işletmeler müşterilerine sürekli reklam paylaşarak spam yapmaktadırlar. Eğer böyle bir şey ile karşı karşıyaysanız o işletmeyi engellemeniz gerekir veya ilgili kurumlara şikayet edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde işletme ve kurumların artık vazgeçilmezi olan WhatsApp Business nedir, ne işe yarar, normal WhatsApp'tan farkı nedir? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler daha önce WhatsApp Business kullandınız mı ya da halen kullanıyor musunuz?

Sizce WhatsApp Business'ın artıları ve eksileri neler, WhatsApp Business'ın en beğendiniz özelliği sizce hangisi, olmazsa olmaz dediğiniz bir özellik var mı? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.